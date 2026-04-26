快訊／台灣團甘肅翻車釀1死　國台辦發聲：積極協助善後、調查事故原因

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮（資料照／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

台灣旅行團24日在甘肅省甘加秘境景區發生車輛翻覆意外，造成1死12傷。大陸國台辦表示，目前12名受傷患者中3人留院繼續治療，9人離院返回飯店，有關方面將積極協助遇難台胞家屬處理善後事宜，對傷員提供必要協助，有關部門正在依法依規調查事故原因。

此案為喜鴻旅行社辦理「旅客親友自組團體」赴大陸四川黃龍九寨溝等地旅遊，行程時間為4月20日至5月1日，其中於4月24日下午搭乘甘肅甘南州甘加秘境景區遊園車時，車上15名旅客（含1名領隊）發生翻車意外，造成1人死亡及12人受傷。

團員當中，苗栗縣警察局苗栗分局龍騰派出所巡佐兼所長潘韋頌及妻子受傷，妻舅搶救後仍不幸身亡，現任台中市警察局警政監邱麗宜頭部受傷縫針無大礙，在普通病房觀察。

大陸國台辦在媒體詢問之下，今（26）日午間做出書面回應。發言人朱鳳蓮表示，據了解，4月24日16時許，甘肅省甘南州夏河縣甘加鎮八角城景區內，一輛載有13名台胞的旅遊觀光車（共載有17人，核載20人）發生側翻，造成1名台胞重傷，2名台胞輕傷，10名台胞輕微擦傷。重傷台胞經搶救無效，於當晚死亡。

朱鳳蓮指出，事故發生後，夏河縣人民醫院救護人員立即出診，及時將傷員轉運至該醫院，並聯繫蘭州大學第一醫院專家共同會診救治。當地有關部門組織一切力量全力救治傷員，妥善做好善後工作，細心照料傷者。

朱鳳蓮說明，目前，12名受傷患者中3人留院繼續治療，9人離院返回酒店。傷者傷情陸續好轉。有關方面將積極協助遇難台胞家屬處理善後事宜，對傷員提供必要協助。有關部門正在依法依規調查事故原因。

陸委會此前表示，獲知訊息第一時間，已透過海基會聯繫蘭州台協就近了解情況，將全力協助家屬處理後續事宜。

陸委會指出，經查旅行社已投保旅行業責任保險（含意外死亡及意外傷害醫療保險）。交通部觀光署已請旅行社安排傷亡旅客在台家屬赴陸妥適處理善後、保險理賠及家屬撫慰等事宜。