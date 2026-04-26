4/30國際不打小孩日！花蓮「一起好好說」防暴嘉年華登場

▲響應430國際不打小孩日，花蓮縣政府舉辦「一起好好說－祖孫親子共融防暴嘉年華」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為響應430國際不打小孩日，花蓮縣政府26日在花蓮文化創意產業園區Dome花創俱樂部舉辦「一起好好說－祖孫親子共融防暴嘉年華」，攜手防暴社區與民間團體共同推動，縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁出席開幕活動，透過公私協力推動，展現花蓮積極打造友善育兒環境、深化社會安全網的具體行動。

▲▼縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁出席開幕活動。

活動以「正向教養承諾」揭開序幕，家長齊聲響應「用愛溝通、不用打罵」，透過具體行動傳遞尊重與理解的重要性，為親子關係注入更多支持與信任。活動並以「跨世代共融」為亮點，規劃祖孫三代一同參與闖關遊戲及手作體驗，在互動與陪伴中增進情感連結，不僅讓孩子玩得開心，也讓長輩們在參與中展現價值與成就感，營造溫暖和諧的家庭氛圍。現場也湧入數百位民眾熱情參與，笑聲與互動此起彼落，氣氛溫馨熱絡。

徐榛蔚表示，面對現代家庭的教養壓力與挑戰，縣府持續推動正向教養與情緒教育，透過「一起好好說」的倡議，天天說「寶貝我愛你、謝謝你」，鼓勵家長以理解取代責備、以溝通取代衝突，從日常生活中預防暴力發生，讓孩子在安全、穩定且充滿支持的環境中健康成長。

現場同步規劃情緒繪本互動劇場及多元防暴宣導攤位，將113保護專線、兒童保護觀念與情緒調適技巧，轉化為貼近日常且易於理解的互動體驗，讓不同年齡層民眾在輕鬆參與中學習「如何好好說」，進一步提升自我保護意識與關懷他人的能力。

Dome花創聚樂部有設置多元互動遊樂設施，其中「享趣海洋探索」將正向教養承諾轉化為悠游魚群，投映於巨大螢幕之中，透過沉浸式體驗深化學習印象，兼具教育意義與趣味性，展現寓教於樂的創新巧思。

花蓮縣政府強調，未來將持續整合跨局處與在地資源，強化家庭支持服務與社區防暴網絡，從家庭出發深化預防工作，逐步建構更完善的兒少保護體系，讓「不打小孩」成為社會共識，攜手守護每一位孩子，打造安全、友善且有溫度的幸福花蓮。花蓮縣議員吳東昇、楊華美及多位里長、仕紳皆到場共襄盛舉。

