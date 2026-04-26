　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

4/30國際不打小孩日！花蓮「一起好好說」防暴嘉年華登場

▲▼響應430國際不打小孩日，花蓮縣政府舉辦「一起好好說－祖孫親子共融防暴嘉年華」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲響應430國際不打小孩日，花蓮縣政府舉辦「一起好好說－祖孫親子共融防暴嘉年華」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為響應430國際不打小孩日，花蓮縣政府26日在花蓮文化創意產業園區Dome花創俱樂部舉辦「一起好好說－祖孫親子共融防暴嘉年華」，攜手防暴社區與民間團體共同推動，縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁出席開幕活動，透過公私協力推動，展現花蓮積極打造友善育兒環境、深化社會安全網的具體行動。

▲▼響應430國際不打小孩日，花蓮縣政府舉辦「一起好好說－祖孫親子共融防暴嘉年華」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁出席開幕活動。

活動以「正向教養承諾」揭開序幕，家長齊聲響應「用愛溝通、不用打罵」，透過具體行動傳遞尊重與理解的重要性，為親子關係注入更多支持與信任。活動並以「跨世代共融」為亮點，規劃祖孫三代一同參與闖關遊戲及手作體驗，在互動與陪伴中增進情感連結，不僅讓孩子玩得開心，也讓長輩們在參與中展現價值與成就感，營造溫暖和諧的家庭氛圍。現場也湧入數百位民眾熱情參與，笑聲與互動此起彼落，氣氛溫馨熱絡。

▲▼響應430國際不打小孩日，花蓮縣政府舉辦「一起好好說－祖孫親子共融防暴嘉年華」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，面對現代家庭的教養壓力與挑戰，縣府持續推動正向教養與情緒教育，透過「一起好好說」的倡議，天天說「寶貝我愛你、謝謝你」，鼓勵家長以理解取代責備、以溝通取代衝突，從日常生活中預防暴力發生，讓孩子在安全、穩定且充滿支持的環境中健康成長。

現場同步規劃情緒繪本互動劇場及多元防暴宣導攤位，將113保護專線、兒童保護觀念與情緒調適技巧，轉化為貼近日常且易於理解的互動體驗，讓不同年齡層民眾在輕鬆參與中學習「如何好好說」，進一步提升自我保護意識與關懷他人的能力。

▲▼響應430國際不打小孩日，花蓮縣政府舉辦「一起好好說－祖孫親子共融防暴嘉年華」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

Dome花創聚樂部有設置多元互動遊樂設施，其中「享趣海洋探索」將正向教養承諾轉化為悠游魚群，投映於巨大螢幕之中，透過沉浸式體驗深化學習印象，兼具教育意義與趣味性，展現寓教於樂的創新巧思。

花蓮縣政府強調，未來將持續整合跨局處與在地資源，強化家庭支持服務與社區防暴網絡，從家庭出發深化預防工作，逐步建構更完善的兒少保護體系，讓「不打小孩」成為社會共識，攜手守護每一位孩子，打造安全、友善且有溫度的幸福花蓮。花蓮縣議員吳東昇、楊華美及多位里長、仕紳皆到場共襄盛舉。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 0 9906 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台鐵車廂淹水　車長開廁所驚見裸男淋浴
川普晚宴槍響　賴清德震驚關切：欣慰川普及與會者未受人身傷害
羽球賽制重大變革　確定改了
三星罷工！恐衝擊供應鏈　韓媒：台灣半導體漁翁得利
王俐人SWAG大解放！戰績破紀錄「超越統神、館長」　驚人抖內

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

戲棚開唱也在救命！南消結合歌仔戲推住警器　防火觀念入心入戲

4/30國際不打小孩日！花蓮「一起好好說」防暴嘉年華登場

上白礁萬人朝聖！王金平主祭　百宮齊聚學甲香路綿延5公里

「気持ちSpring婸！」　蔡易餘推台語國際化

嘉義檢衛攜手守護外籍生　反毒宣導防喪屍煙彈

三千僧俗齊聚屏東　台灣佛教總會理事長交接見證法脈傳承

嘉義地檢署攜手監理所　強化廉政教育守護公信力

桃園區體育會舉辦「全民健行運動」　逾1500人熱情參與

四技二專入學測驗登場！嘉義區到考率破98%　「坐錯位」小插曲

卓榮泰視察嘉義運動館盼9/9啟用　黃敏惠「盼中央守承諾」蓋輕軌

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

北車隨機攻擊！3歲女童用餐遭「狠踹多腳」重摔　父心碎：他還在笑

恐怖畫面曝！北車男尾隨菲籍女童　踢倒猛踩多次…旁人抱走還想追

蔣萬安、沈伯洋今首度同框！　雙帥「0互動」一左一右伴蕭美琴參拜

惡男北車大廳踹菲律賓女童肚子！倒地還狂踩背　殺人未遂罪送辦

冷氣壞掉開車窗吹風！4台中男手癢掃射鋼珠　車窗打成蜘蛛網

戲棚開唱也在救命！南消結合歌仔戲推住警器　防火觀念入心入戲

4/30國際不打小孩日！花蓮「一起好好說」防暴嘉年華登場

上白礁萬人朝聖！王金平主祭　百宮齊聚學甲香路綿延5公里

「気持ちSpring婸！」　蔡易餘推台語國際化

嘉義檢衛攜手守護外籍生　反毒宣導防喪屍煙彈

三千僧俗齊聚屏東　台灣佛教總會理事長交接見證法脈傳承

嘉義地檢署攜手監理所　強化廉政教育守護公信力

桃園區體育會舉辦「全民健行運動」　逾1500人熱情參與

四技二專入學測驗登場！嘉義區到考率破98%　「坐錯位」小插曲

卓榮泰視察嘉義運動館盼9/9啟用　黃敏惠「盼中央守承諾」蓋輕軌

灰狼球員「垃圾時間」上籃引衝突　約基奇暴怒退幾遭驅逐、賽後說不後悔

殘忍虐殺寵物貓！變態韓男「私闖前女友家」　法官判緩刑

UNIQLO蕾絲內褲被封「低腰褲時尚」搭配神器　3條穿搭公式請筆記

aespa寧寧惹怒中網友！遭酸「裝小眾很土」親嗆

12生肖本周運勢曝！　「這生肖」奪4冠成最大贏家

電影遭影評狂批...瑪利歐之父不懂嘆：明明都是支持電影的人

瑞航客機起火！　起飛一半「引擎竄火舌」緊急疏散釀6傷

吵架界戰鬥機的三大星座！TOP 1說話一針見血還能冷靜分析　當然難罵贏他們

川普晚宴槍響　賴清德震驚關切：欣慰川普及與會者未受人身傷害

蘇打綠團綜瘋出新高度！青峰算命50歲走大運　一句話說中心坎秒認同

【劫後餘生】中信行員2F垂降逃命　脫困下樓激動互擁頻拭淚

地方熱門新聞

國際扶輪3502地區助力　打造桃園示範農場基地

日本世界年度夫人先生台灣賽事

控檢舉達人害跨越雙黃線！他申訴成功掀論戰

金酒廈門年度預算遭議會全數刪除

四技二專入學測驗登場！嘉義區到考率破98%

花蓮分署空拍動產　3貨車1挖土機4/28來搶標

「気持ちSpring婸！」　蔡易餘推台語國際化

上白礁萬人朝聖！王金平主祭百宮齊聚學甲香路綿延5公里

三千僧俗齊聚屏東　台灣佛教總會交接見證法脈傳承

淡江大橋健行破10萬人次　人潮擠爆

桃園區體育會「全民健行運動」　逾1500人參與

太麻里警化身音樂志工　以歌聲推廣反詐騙觀念

卓揆視察嘉市運動館、黃敏惠爭輕軌

成功警強化交通勤務　巡邏車定點守望守護用路安全

更多熱門

相關新聞

小手不玩火！南消後甲分隊親子嘉年華寓教於樂宣導防火安全

小手不玩火！南消後甲分隊親子嘉年華寓教於樂宣導防火安全

為提升親子防火防災意識，台南市政府消防局第七大隊後甲消防分隊於11日配合東區關聖里舉辦「親子嘉年華活動」，設置消防宣導與互動體驗攤位，向家長與學童推廣「小孩不玩火」及「住宅用火災警報器」的重要性，讓孩子在歡樂氣氛中學習正確安全觀念，度過安全又充實的節日。

開齋嘉年華華醫登場台南打造多元文化友善城市

開齋嘉年華華醫登場台南打造多元文化友善城市

8米巨型天鵝亮相　雲林湖畔變身夢幻樂園

8米巨型天鵝亮相　雲林湖畔變身夢幻樂園

雲林童樂會暖身開跑　5校同步嗨翻迎兒童節

雲林童樂會暖身開跑　5校同步嗨翻迎兒童節

屏東市兒童嘉年華登場　千禧公園變夢幻遊樂園

屏東市兒童嘉年華登場　千禧公園變夢幻遊樂園

關鍵字：

不打小孩日一起好好說防暴嘉年華社會共識

讀者迴響

熱門新聞

王俐人「上空」任男優撫摸

王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

川普宣布「取消停火談判」！

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

開除總教練！紅襪接任人選出爐

安宰賢被斷「這輩子妻無子」淚崩了

嗆聲吃到隔夜飯　被老闆砍到命危

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

每天穿襪子睡覺！　26歲陸女「腳趾甲變千層糕」

哪個國家「不會想去第二次？」　一票選它

曾沛慈神級唱功震撼陸網！耳麥故障照奪冠

GPT神咒語瘋傳！秒測「命定髮型」

更多

最夯影音

更多
北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑
16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面