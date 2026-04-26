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上白礁萬人朝聖！王金平主祭　百宮齊聚學甲香路綿延5公里

▲後社集和宮蜈蚣陣開路，全台唯一人工扛抬成為全場焦點。（記者林東良翻攝，下同）

▲後社集和宮蜈蚣陣開路，全台唯一人工扛抬成為全場焦點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國家重要民俗、南台灣指標性宗教盛事「學甲上白礁」祭典，25日於台南學甲盛大登場，今年規模再創高峰，由前立法院長王金平擔任主祭官，現場匯聚超過百間宮廟、200餘組藝閣與陣頭，隊伍綿延約5公里，吸引數萬名信眾湧入朝聖，香火鼎盛、鑼鼓喧天，宛如一條流動的信仰長河。

▲後社集和宮蜈蚣陣開路，全台唯一人工扛抬成為全場焦點。（記者林東良翻攝，下同）

▲前立法院長王金平擔任主祭官，百間宮廟齊聚學甲盛大祭典。

清晨6時起，各地宮廟陣頭陸續進入學甲慈濟宮報關，揭開祭典序幕。由祭典主任委員王金平主持開香儀式，與學甲慈濟宮董事長王文宗及董監事共同祭告上蒼，場面莊嚴隆重。包括立委謝龍介、副市長葉澤山、市議員謝舒凡、蔡秋蘭、陳昆和，以及軍警與地方仕紳等均到場陪祭，展現高度重視。

王文宗指出，「上白礁」不只是地方信仰活動，更是台灣珍貴的文化資產，信眾不遠千里而來，正是對開基保生大帝信仰的深厚認同與傳承。

▲後社集和宮蜈蚣陣開路，全台唯一人工扛抬成為全場焦點。（記者林東良翻攝，下同）

遶境隊伍中，最吸睛的莫過於後社集和宮蜈蚣陣，全台唯一人工扛抬形式，蜈蚣陣上36名神童坐鎮，形成龍頭鳳尾壯觀陣勢，沿途灑糖祈福，民眾爭相撿拾，象徵平安與好運。學甲國中學生也參與「擔馬草」體驗，跟隨大道公遶境，讓傳統文化向下扎根。

午後隊伍持續推進，傍晚抵達將軍溪畔白礁亭，舉行最神聖的遙祭祖廟儀式。透過「請水」、「請火」科儀，象徵先民渡海來台的歷史記憶與飲水思源精神。王文宗帶領眾人遙拜大陸白礁慈濟祖宮，現場氣氛肅穆而動人，信仰在煙霧與誦念中緩緩流轉。

夜幕低垂後，壓軸登場的百萬級煙火秀點亮學甲夜空，五彩煙火如花綻放，與人潮、香火交織成一幅壯麗畫面，也為這場年度宗教盛典劃下最璀璨句點。

▲後社集和宮蜈蚣陣開路，全台唯一人工扛抬成為全場焦點。（記者林東良翻攝，下同）

▲萬人湧入朝聖，學甲上白礁遶境隊伍綿延數公里、場面壯觀。


這場跨越世代的祭典，不只是遶境，更像一條記憶與信仰的長河，從白礁出發，流進每一個人的心裡——你說是宗教，其實更像一種永不熄滅的文化火光。

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