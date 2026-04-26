中國羽協主席傳被帶走調查！麟洋金牌戰坐場邊激動歡呼

▲李洋、王齊麟的金牌戰時，張軍（右）也在場邊。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國羽毛球協會主席，曾獲兩屆奧運混雙金牌的張軍近日傳出失聯，疑似被紀檢部門帶走調查。值得注意的是，2024年巴黎奧運時，台灣黃金男雙李洋、王齊麟的金牌戰上，張軍就坐在對手梁偉鏗與王昶的教練區，激動歡呼的表情受到不少關注。

張軍與外界失去聯繫已有十多日，據陸媒《經濟觀察報》報導，張軍所涉事項主要與他在中國羽毛球協會任職時的事情相關，部分也涉及到他在江蘇的工作。

張軍出生於1977年11月，江蘇人。1996年入選國家羽毛球隊，2000年雪梨奧運會，張軍與搭檔高崚奪得中國首枚羽毛球奧運會混雙金牌；在2004年雅典奧運會上，張軍、高崚成功衛冕冠軍，並成為奧運史上首對羽毛球混雙衛冕組合。

▼張軍曾兩度拿下奧運混雙金牌。（圖／翻攝央視）



2007年8月，張軍退役。退役之初，張軍擔任中國羽毛球隊女雙助理教練，後又成為男雙和混雙組主教練。2018年，張軍當選中國羽毛球協會副主席。2019年1月，成為中國羽毛球協會主席。2023年8月，中國羽毛球協會第七屆會員代表大會召開，張軍連任中國羽毛球協會主席。

張軍曾因2024年巴黎奧運受到不少台灣網友的關注，在台灣黃金男雙李洋、王齊麟的金牌戰上，張軍就坐在對手梁偉鏗與王昶的教練區，只要梁王拿下分數，張軍就會激動歡呼，浮誇表情引起許多討論。