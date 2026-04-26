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夜市內衣褲有人買？一票妹子曝1優勢　內行揭年收3千萬：買4棟房

不少網友推崇在夜市買內衣，認為CP值高，方便定期汰換內衣褲。（示意圖，本刊資料照）

▲不少網友推崇在夜市買內衣，認為CP值高，方便定期汰換內衣褲。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

路邊夜市攤位掛著五顏六色的內衣褲，總讓人好奇生意好嗎？最近Threads上有位男網友發問，好奇真的有女生會在夜市買內衣褲嗎？沒想到這篇文意外讓大批女性網友現身說法，直誇夜市內衣褲不但好穿，價格更是甜到沒話說。對於需要頻繁更換內衣褲的人來說，這類攤位簡直是福音，買一整批回家也不必擔心荷包大失血。

為何會在夜市買內衣褲？

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這名男網友在貼文上傳一張夜市內衣攤販的照片，好奇提問：「真的會有女生在夜市買內衣褲嗎？」原本以為會引來一陣酸言酸語，沒想到卻釣出一票女網友熱情推崇，多數人稱讚CP值超高，「夜市內衣褲便宜好穿，定期換掉也不會捨不得丟」、「會買！又便宜，而且內褲1個月換一批，內衣3個月換一批就對了」、「我的內褲都在夜市買的，超好穿！」

大家推崇的原因除了便宜外，還有對特定需求的滿足感，「會啊！那種國中學生內衣褲，還有懷孕時穿的大尺碼，便宜又好穿，孕期過就丟，不心疼」。更有資深買家解析很多口碑不錯的國產品牌其實都是從地攤起家，「我覺得除了試穿比較不方便之外，其實品質也不會跟寶雅買的差多少，甚至有些網路紅牌，其實穿起來跟夜市賣的差不多。」

夜市內衣褲攤有多好賺？

雖然有人覺得菜市場才是長輩買內衣的主戰場，但不可否認的是，這種薄利多銷的庶民經濟實力極其雄厚，即便沒有奢華的裝潢，夜市內衣褲靠著親民價格與實用性，在競爭激烈的網購時代依然穩站一席之地。

更驚人的是，這些看似不起眼的小生意竟然隱藏致富密碼，有知情人士透露朋友靠著在市場賣內衣褲，創下年收近3000萬的紀錄，並強調這對夫妻只花6年就還清80萬債務，「現在擁有一棟透天店面、3房兩廳2間、一棟社區透天別墅，共棟4房，35歲過著退休人生，只剩經營著一家店面與網路賣場了」，讓許多辛苦上班的領薪族嘆為觀止。


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