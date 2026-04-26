以為查完哨沒事！成功嶺天兵站哨睡翻　下一秒被旅長當場抓包

▲陸軍302旅龍姓上兵站哨睡翻，被旅長突襲抓包。圖為成功嶺外觀。（翻攝自維基百科）

圖文／鏡週刊

成功嶺陸軍302旅龍姓上兵，去年9月休假熬夜打線上遊戲，不料，收假上哨凌晨4時至6時衛哨勤務，竟在崗哨旁呼呼大睡，直到旅長親自巡崗後當場抓包。台中地院近日審理，龍男雖然坦承犯行，法官考量對國防安全及部隊秩序影響，依廢弛職務罪判處3個月刑期，得易科罰金。

根據判決，被告龍姓上兵在陸軍步兵302旅服役，2025年9月4日負責成功嶺營區三號門凌晨4時至6時衛哨勤務，並擔任營區出入安全維護的哨長工作。

豈料，龍男上哨之後，等4時50分查哨官查哨完畢，以為安全了，並立刻坐在崗哨旁睡覺。凌晨5時分許，旅長突襲查哨，當場發現龍男熟睡，當場叫醒交由憲兵隊偵辦，並移送台中地檢署。

檢方調查時，龍男坦承因為服勤前一天休假，連續熬夜打線上遊戲，才會在上哨時精神不濟，檢方根據監視器畫面、勤務名冊及查證報告，認定龍男身為哨長，理應保持高度警戒，卻因個人作息失當導致執勤失職，已影響營區安全，全案偵結提起公訴。

台中地院審理，法官審酌龍男認罪，但所犯對於國防安全及部隊秩序影響，為促警惕，依《陸海空軍刑法》因睡眠而廢弛職務罪判處3月徒刑，得易科罰金，宣告緩刑兩年，並須向公庫支付3萬元。全案仍可上訴。



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