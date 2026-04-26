　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12生肖本周運勢曝！　「這生肖」奪4冠成最大贏家

（示意圖／Pexels）

▲本周以屬馬表現最為亮眼。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

本周整體運勢排行榜出爐，命理生肖專家曼樺老師特別整理出4月26日至5月2日12生肖整體趨勢排行。各生肖在事業、財運、愛情與健康方面表現不一，其中以馬表現最為亮眼，四項指標皆名列前茅，成為本周最大贏家。以下整理各項運勢前三名，供民眾參考。

一、本周事業運前三名：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.馬：本周運勢新氣象，好運到爆，終於拿到第一名。本周對於金錢的理財方式，頗有新想法，也可落實。

2.牛：本周運勢大快人心，開心不得了，同為第二名。你需要新的方案，新的合作下游廠商，一起共同打拼。

2.蛇：本周運勢暢旺，為第二名。好奇心驅使你更加努力研發新產品，新項目，不辭辛苦勞累，老闆看在眼裡很欣慰。

3.鼠：本周運勢穩住優勢，為第三名。努力工作是為了證明你可以，不是泛泛之輩，職場上但不須要過於諂媚。

二、本周財運前三名：

1.馬：本周財運喜上加喜，一點也沒有受到本命年的驚嚇，並且偏財運旺，讓你開始規畫理財的方案。

2.蛇：本周財運上升，所企劃的方案，終於獲得甲方的認可，簽訂合約進行中，緩解了之後二個月的焦躁。

3.牛：本週正財收入穩健上揚，工作時程安排滿檔。財源滾滾的同時，必須小心提前消費的陷阱，以及被借錢的無奈。

三、本周愛情運前三名：

1.馬：愛情運旺盛，與好友經常參加時尚活動，意外發現心儀帥氣的他，明知交往機會渺茫，你還是願意主動試試。

2.鼠：愛情運上升，心情小鹿亂撞的一周，朝思暮想的她終於出現在你面前，你只想好好把握這短短的相聚時光。

3.牛：家庭運甜蜜，在愛中微加幸福，在生活中創造驚訝，你的用心讓另一半看得到，她也滿心回饋，幸福洋溢。

四、本周健康運前三名：

1.馬：健康運不俗，足部護理是你本周的重點，有空可多泡腳或是到足底按摩中心來個全身大放鬆才是。

2.蛇：本周健康運勢不錯。心情好，利用假日出外踏青，家人開心也是你的開心，好好一同享受天倫之樂。

3.牛：健康運不俗，遠途跋涉，舟車勞頓後，休息是為了日後更大的嘗試。迷上單車旅行，或新的運動，恭喜你走向陽光。

延伸閱讀
什麼國家去過不會再去？「2黑名單」狂被點名　網怒批：東西超貴人又超兇
不走年薪早破350萬！台積電離職員工嘆「錯過人生巔峰」　網1招秒解心病
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 0 9906 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／府後街26歲男中彈　槍手逃逸中
曝心中民進黨「3縣市黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋是沒其他人嗎
張凌赫受傷？「走路一瘸一拐」畫面瘋傳　工作人員曝現況
王俐人20年前「全裸寫真」曝！　戰男優為吸金主

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣團甘肅車禍「3人仍住院」　今決定是否續遊

12生肖本周運勢曝！　「這生肖」奪4冠成最大贏家

台鐵區間車廂又淹水　車長開廁所驚見裸男淋浴

甘肅車禍揭「變形團」亂象　專家：禁團令只剩政治宣示作用

最美檢察官宣布重大改變！曝「身分證1欄位變化」：本不想驚動大家

東京玩5天被酸「乾爹付錢」　人氣coser曝花費：不要這麼自卑

快訊／12:06宜蘭縣南澳鄉規模3.5地震　最大震度3級

小學生「請假出國玩」成常態？超多老師點頭：全班到齊很珍貴

夜市內衣褲有人買？一票妹子曝1優勢　內行揭年收3千萬：買4棟房

學歷僅高中畢業　赴澳打工「年薪200萬、特休30天」！過來人點頭

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

北車隨機攻擊！3歲女童用餐遭「狠踹多腳」重摔　父心碎：他還在笑

恐怖畫面曝！北車男尾隨菲籍女童　踢倒猛踩多次…旁人抱走還想追

蔣萬安、沈伯洋今首度同框！　雙帥「0互動」一左一右伴蕭美琴參拜

惡男北車大廳踹菲律賓女童肚子！倒地還狂踩背　殺人未遂罪送辦

冷氣壞掉開車窗吹風！4台中男手癢掃射鋼珠　車窗打成蜘蛛網

台灣團甘肅車禍「3人仍住院」　今決定是否續遊

12生肖本周運勢曝！　「這生肖」奪4冠成最大贏家

台鐵區間車廂又淹水　車長開廁所驚見裸男淋浴

甘肅車禍揭「變形團」亂象　專家：禁團令只剩政治宣示作用

最美檢察官宣布重大改變！曝「身分證1欄位變化」：本不想驚動大家

東京玩5天被酸「乾爹付錢」　人氣coser曝花費：不要這麼自卑

快訊／12:06宜蘭縣南澳鄉規模3.5地震　最大震度3級

小學生「請假出國玩」成常態？超多老師點頭：全班到齊很珍貴

夜市內衣褲有人買？一票妹子曝1優勢　內行揭年收3千萬：買4棟房

學歷僅高中畢業　赴澳打工「年薪200萬、特休30天」！過來人點頭

《許我耀眼》30歲女星結婚！　趙露思全程見證「公主抱」告白閨蜜

旭山動物園職員認「焚化爐燒屍」數小時！　妻生前曾求助遭恐嚇

游泳好累！二汪頭饋小船「睡到漂走」　看見媽還在又躺回去

輝達挫咧等？《大賣空》本尊重押半導體「這時間」崩盤

斷食不是善終　研究揭「每天1瓶點滴」最舒服

快訊／台中地院後方傳槍響！1男中彈送醫　槍手逃逸中

蘇永康高雄首唱隔空獻曲周蕙！　突公開「手機私密照」全場融化

泡泡瑪特推出Labubu冰箱　已有3千多人預約

台北4坪套房「租金3.1萬」　台大生傻眼：半價能在A7住8坪

觀望林口預售屋1年「房價停滯」憂買在高點！網1原因喊：可以買

張凌赫回應「台灣同胞」的愛　談爆紅原因：情感感生共鳴

生活熱門新聞

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

哪個國家「不會想去第二次？」　一票選它

最美檢察官宣布重大改變！曝「身分證1欄位變化」

學歷僅高中畢業　赴澳打工「年薪200萬、特休30天」

24度只帶短袖「一到日本超後悔」！大票苦主秒懂

小學生「請假出國玩」成常態？超多老師點頭

股市小白「定期定額這2檔」獲利了！

獨／台灣斷層活動被低估90%　學者：發生地震機率需調整

武財神聖誕要來了　3招財運大爆發

台鐵區間車廂又淹水　車長開廁所驚見裸男淋浴

天氣三溫暖！明起放晴回暖　下周三鋒面再炸雨

不輸沖繩！帶孩出國「航程短又友善」　內行狂推1地點

約完砲下體冒凸點！他就醫才知「一炮雙響」

更多熱門

相關新聞

最美檢察官宣布重大改變！曝「身分證1欄位變化」

最美檢察官宣布重大改變！曝「身分證1欄位變化」

曾被外界稱為「最美檢察官」的陳漢章生理性別為男性，和妻子結婚後育有一子，於去年8月卸下檢察官職務後轉任律師，並於25日宣布更名為「陳樂涵」，引發關注。他表示，改名決定與人生階段轉換及自我認同有關，經過長時間考量後才做出決定。

離職半年！台積電前員工嘆「錯過人生巔峰」

離職半年！台積電前員工嘆「錯過人生巔峰」

22歲雙胞胎觸電亡　屍體被發現時緊緊相擁

22歲雙胞胎觸電亡　屍體被發現時緊緊相擁

3款限量眼影實在太美了

3款限量眼影實在太美了

鞋櫃要失守了！adidas、PUMA爆款

鞋櫃要失守了！adidas、PUMA爆款

關鍵字：

曼樺老師周刊王

讀者迴響

熱門新聞

王俐人「上空」任男優撫摸

王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

川普宣布「取消停火談判」！

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

安宰賢被斷「這輩子妻無子」淚崩了

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

開除總教練！紅襪接任人選出爐

王俐人SWAG大解放！首場戰積破紀錄「抖內數字曝光」

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

每天穿襪子睡覺！　26歲陸女「腳趾甲變千層糕」

哪個國家「不會想去第二次？」　一票選它

曾沛慈神級唱功震撼陸網！耳麥故障照奪冠

嗆聲吃到隔夜飯　被老闆砍到命危

更多

最夯影音

更多
北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑
16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面