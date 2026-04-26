12生肖本周運勢曝！　「這生肖」奪4冠成最大贏家

▲本周以屬馬表現最為亮眼。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

本周整體運勢排行榜出爐，命理生肖專家曼樺老師特別整理出4月26日至5月2日12生肖整體趨勢排行。各生肖在事業、財運、愛情與健康方面表現不一，其中以馬表現最為亮眼，四項指標皆名列前茅，成為本周最大贏家。以下整理各項運勢前三名，供民眾參考。

一、本周事業運前三名：

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1.馬：本周運勢新氣象，好運到爆，終於拿到第一名。本周對於金錢的理財方式，頗有新想法，也可落實。

2.牛：本周運勢大快人心，開心不得了，同為第二名。你需要新的方案，新的合作下游廠商，一起共同打拼。

2.蛇：本周運勢暢旺，為第二名。好奇心驅使你更加努力研發新產品，新項目，不辭辛苦勞累，老闆看在眼裡很欣慰。

3.鼠：本周運勢穩住優勢，為第三名。努力工作是為了證明你可以，不是泛泛之輩，職場上但不須要過於諂媚。

二、本周財運前三名：

1.馬：本周財運喜上加喜，一點也沒有受到本命年的驚嚇，並且偏財運旺，讓你開始規畫理財的方案。

2.蛇：本周財運上升，所企劃的方案，終於獲得甲方的認可，簽訂合約進行中，緩解了之後二個月的焦躁。

3.牛：本週正財收入穩健上揚，工作時程安排滿檔。財源滾滾的同時，必須小心提前消費的陷阱，以及被借錢的無奈。

三、本周愛情運前三名：

1.馬：愛情運旺盛，與好友經常參加時尚活動，意外發現心儀帥氣的他，明知交往機會渺茫，你還是願意主動試試。

2.鼠：愛情運上升，心情小鹿亂撞的一周，朝思暮想的她終於出現在你面前，你只想好好把握這短短的相聚時光。

3.牛：家庭運甜蜜，在愛中微加幸福，在生活中創造驚訝，你的用心讓另一半看得到，她也滿心回饋，幸福洋溢。

四、本周健康運前三名：

1.馬：健康運不俗，足部護理是你本周的重點，有空可多泡腳或是到足底按摩中心來個全身大放鬆才是。

2.蛇：本周健康運勢不錯。心情好，利用假日出外踏青，家人開心也是你的開心，好好一同享受天倫之樂。

3.牛：健康運不俗，遠途跋涉，舟車勞頓後，休息是為了日後更大的嘗試。迷上單車旅行，或新的運動，恭喜你走向陽光。

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