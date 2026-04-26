最美檢察官宣布重大改變！曝「身分證1欄位變化」：本不想驚動大家

▲「最美檢察官」陳漢章宣布正式改名爲「陳樂涵」。（圖／翻攝臉書／樂樂律師·前樂檢）

圖文／CTWANT

曾被外界稱為「最美檢察官」的陳漢章生理性別為男性，和妻子結婚後育有一子，於去年8月卸下檢察官職務後轉任律師，並於25日宣布更名為「陳樂涵」，引發關注。他表示，改名決定與人生階段轉換及自我認同有關，經過長時間考量後才做出決定。

陳樂涵於社群平台發文宣布「重要更新」，表示眼尖的朋友從前幾篇的文章中可以知道他改名了。他坦言，過去一直不敢改名，主因是擔心影響運勢，「因為我一直都順風順水的，怕改了名就會影響運勢」，因此即便對原名不甚滿意，仍未採取行動。

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他進一步提到，直到接觸韓國綜藝節目《天機試煉場》後，開始對命理產生興趣，並透過與ChatGPT討論及查詢資料，逐漸改變想法，才發現原來名字影響運勢的部分極為有限。他表示：「原來我早就可以改名了！」

在說明改名動機時，她表示，「我本身的名字其實也與我命格不是很搭！從小這名字的諧音也讓我有諸多困擾，就趁此次一掃這個悶氣！」並指出，正逢職涯轉換與新事業起步階段，是適合進行改變的時機。

關於新名字的選擇，他透露主要依據三項標準：「內外在及人生方向的對齊」、「納入自身品牌「樂樂」的元素」、「補足命格中五行缺乏的元素」。他表示，前兩字「陳樂」幾乎確定，最終透過擲筊方式，由城隍爺選定第三字，最終確定為「陳樂涵」。

他也說明，原本改名這事不太想驚動大家的，但考量客戶辨識需求，為避免外界混淆，仍選擇公開說明。他宣布：「即日起正式使用姓名：陳樂涵律師」、「也可以叫我樂樂律師。」並補充舊名陳漢章仍可辨識本人，相關平台名稱將陸續更新。

最後，他以一句話作結：「我的名字是陳樂涵，請多指教。」正式對外介紹新身份。

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