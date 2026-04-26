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林佳龍飛抵史瓦帝尼會非洲政要　史國晚宴播賴清德祝賀影片

▲▼林佳龍抵達史瓦帝尼。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲林佳龍抵達史瓦帝尼。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍正以賴清德總統特使身分訪問我國友邦史瓦帝尼王國，出席國王恩史瓦帝三世登基40週年、58歲華誕暨史國獨立58週年慶祝活動，並與南非總統等各國元首及代表共同見證史瓦帝尼國際會議中心（ICC）啟用及史王晚宴等重要歷史時刻。總統賴清德則透過預錄祝賀影片在晚宴期間播放，向史國傳遞祝福，也強調台史會攜手克服挑戰穩健前行。

▲▼林佳龍抵達史瓦帝尼。（圖／翻攝林佳龍臉書）

林佳龍指出，很榮幸代表賴總統以特使身分出席史國慶祝活動，訪團一行在25日凌晨抵達史瓦帝尼王國，簡單梳洗便隨即展開行程。他也提到，前往慶典活動途中，沿途旗幟迎風飄揚、舉國歡慶的熱烈氛圍，讓人深刻感受到史瓦帝尼人民的熱情與活力。

林佳龍表示，在史瓦帝尼國際會議中心（ICC）啟用典禮上，史王邀集各國貴賓共同見證這項歷經挑戰、最終順利完成的重大建設。ICC在台灣世曦工程顧問公司的協助下順利如期完工，未來將成為史國舉辦國際會議的重要場地與連結世界的門戶。在史王引導下，林佳龍並與各國貴賓共同參觀整體硬體設施。

林佳龍指出，外賓晚宴亦在ICC盛大舉行，晚宴期間各國貴賓齊聲為國王唱生日快樂歌並見證切蛋糕儀式，現場氣氛溫馨熱絡。國王並特別安排播放賴清德總統預錄的祝賀影片。雖未能親自到訪，但影片跨越距離傳達台灣對友邦最誠摯的祝福，並感謝史瓦帝尼長期支持台灣參與國際社會，展現台史如家人般的深厚情誼，並強調台史會繼續攜手克服挑戰，穩健前行。

林佳龍強調，無論中國如何以政治力量干預國際民航正常運作、將飛航情報區政治化與武器化，或試圖阻撓台灣與國際社會的正常交往，都不會讓台灣低頭，更不會讓台灣止步，「台灣是主權獨立國家，2300萬人民有權走向世界，任何無理封鎖與施壓，都無法動搖台灣捍衛尊嚴、連結世界的決心和意志」。

林佳龍並代表外交部與政府再次感謝史瓦帝尼王國的堅定支持，以及我國友邦、歐盟、美國、日本與中南美洲、大洋洲及非洲多國國際友人，以及「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）等跨國組織公開聲援台灣、譴責中國無理的行為，充分展現「得道者多助」。

林佳龍指出，相較之下，中國及其扈從國家破壞國際慣例與飛航安全的作為，已引發國際社會對維護以規則為基礎國際秩序的共同關注。

「德不孤，必有鄰」，林佳龍表示，順利完成賴總統交付的外交任務並出席史國「雙慶」，正是對中國惡意阻撓最有力的回應。「越是面對打壓，我們越不退縮，越是身處挑戰，我們越要勇敢前行，持續走向世界，與世界並肩前進」。

▲▼林佳龍抵達史瓦帝尼。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲▼林佳龍抵達史瓦帝尼。（圖／翻攝林佳龍臉書）

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