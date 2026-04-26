藍營控蘇貞昌助陣「2打1」李四川　蘇巧慧：候選人就是我

▲新北市長參選人、立法委員蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨新北市長參選人李四川日前表示，現在打選戰是「一打二」，一個是民進黨新北市長參選人蘇巧慧，一個是她爸爸、前行政院長蘇貞昌；桃園市議員凌濤也嗆聲，蘇貞昌明明每天都在幫女兒跑選舉，還說蘇貞昌已經退休，根本說謊仔。對此，蘇巧慧今（26日）表示，蘇貞昌院長現在已經沒有任何公職，但很多人現在還是非常喜歡蘇院長，所以有很多活動邀約，不過「這一次新北市長的候選人就是我，蘇巧慧」。

對於藍營質疑爸爸幫忙跑選舉，蘇巧慧表示，蘇貞昌院長現在雖然已經沒有任何公職，但在過去，不管是他擔任縣長時期，或者是這幾年擔任行政院長的期間，真的為台灣擋下了非洲豬瘟、百年大疫，甚至也為台灣的經濟做出了很多貢獻。

蘇巧慧指出，其實很多人現在還是非常非常喜歡蘇院長，尤其是年輕朋友，在書展或其他活動看到蘇院長，都會想到他當時在推動同婚的過程。所以他現在還是有很多活動邀約，我想這也是令人高興的事情。

蘇巧慧也強調，她真的非常努力地站在這個舞台上，向新北市民證明：「這一次新北市長的候選人就是我，蘇巧慧」。蘇表示，會用自己的能力、自己的團隊，以有創意、有活力的態度告訴新北市民，「我準備好了，我的團隊也準備好了，我就是新北市長最適合的人選」。

至於蘇巧慧將扮演綠營2026選戰領頭羊，蘇巧慧表示，作為市長候選人，就是非常誠意、非常努力地站在這個舞台上，讓所有的選民「頭家」來檢視。而她本人在這個舞台上，已經讓新北市民朋友檢驗了600多天了。

蘇巧慧表示，很高興願景和政見方向，得到越來越多市民的肯定，也有越來越多人覺得，蘇巧慧真的很適合擔任下一任的新北市長，「我的團隊也會繼續保持創意和活力，證明我們會給這個城市帶來更具有趣、更豐富、更美麗的未來」。

蘇巧慧強調，這樣的態度也和民進黨所有各縣市即將推出、或已經推出的候選人是一樣的，會證明民進黨這一次就是「新世代扛起新時代」，會一起大家努力前進。