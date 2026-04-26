好媽媽連線！盧秀燕南下合體柯志恩　首站慈德宮參香拔樁意味濃

記者吳奕靖、吳世龍、莊智勝／高雄報導

2026選戰開打，國民黨籍高雄市長參選人柯志恩邀請台中市長盧秀燕26日南下站台，合體舉辦「好媽媽連線見面會」，盧、柯2人今上午11時抵達前鎮慈德宮，並由主委林金藝致詞。據悉，林金藝原是民進黨籍高雄市長參選人賴瑞隆在前鎮的重要樁腳，而盧、柯2人「好媽媽連線」首站就選在慈德宮，深入較勁、拔樁意味十分濃厚。

▲盧秀燕南下高雄合體柯志恩。（圖／記者吳世龍攝）

選戰在即，盧秀燕也啟動輔選行程，盼能帶動藍營氣勢，並於26日上午南下高雄，與柯志恩前往前鎮合體造勢，主打「好媽媽連線」，第一站就選在前鎮慈德宮參香祈福。

慈德宮於民國65年設宮，歷經颱風摧毀與二次擴建，於81年改選後由林金藝接任第三屆主任委員，迄今在當地香火十分鼎盛。而林金藝原是賴瑞隆在前鎮的重要樁腳，此次盧、柯合體首站就直取慈德宮，顯見拔樁意味相當濃厚。而在好媽媽合體同時，賴瑞隆也於小港服務處舉辦後援會成立大會，雙方隔空較勁。

▲盧秀燕大讚柯志恩有媽媽心，一定會像媽媽一樣照顧市民、服務城市。（圖／記者吳世龍攝）

盧秀燕稍早接受媒體聯訪時，表示柯志恩是她的好姊妹，「我從政30年，柯是我看過非常優質的政治人物，我常講我是台中市長，城市就像家庭，市民就是家人，當市長的人有媽媽心的話，像媽媽一樣服務城市、照顧市民，把市民當作家人，志恩就是這樣的政治人物，若志恩有機會當市長，一定像媽媽一樣照顧市民、服務城市，且志恩對高雄一往情深，服務經驗很久很久，大家都看到她的誠意，雖然過去不順利，但這位媽媽沒有意志消沉，一樣想撐起這個家，讓人很感動，拜託市民朋友給她機會。」

現場媒體提問，今國民黨主席鄭麗文南下屏東，柯志恩選擇與盧合體而非鄭，是否有親中、親美路線的考量？柯志恩則回應，外界不要想太多，她與盧秀燕就是好姊妹，過去四年前的選戰中，盧明知高雄選戰很辛苦，仍不時打電話安慰、分享參選經驗，令她感念在心，這4年常常與盧碰面，邀請她若有機會可以來看看高雄，今天有空檔，非常開心來與鄉親分享、交流，「而主席今天到屏東，我完全不曉得，主席如果有機會到高雄，我當然熱烈歡迎，而且志恩本來就是國會美國聯誼會會長，與美國關係密切，硬要操作親中、親美，大可不必。」

對於今天的「好媽媽連線」，對手賴瑞隆抨擊「別把高雄當跳板」，柯志恩也在聯訪中回應，「賴委員心思太過狹隘，又把高雄當作民進黨禁臠，高雄是屬於全國人民，歡迎任何人到高雄，怎麼會盧市長來就好像要當作跳板？這邏輯實在聽不懂，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕都有很好的城市治理經驗，透過交流彼此學習不是很好嗎？為什麼硬要框上一個跳板，這邏輯身為一個老師完全聽不懂。」

▼柯志恩表示，蔣萬安、盧秀燕都有很好的城市治理經驗，透過彼此交流、學習是一件非常好的事情。（圖／記者吳世龍攝）