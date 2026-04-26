三星電子工會下月罷工！恐衝擊供應鏈　韓媒：台灣半導體漁翁得利

▲三星電子工會23日在位於京畿道平澤市的三星電子平澤廠區前進行抗議。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

三星電子工會預告5月21日起展開長達18天的罷工，抗議獎金分配不均且與南韓國內競爭對手SK海力士差距擴大。學界警告，若工廠停擺，每分鐘恐損失數十億韓元、每日達1兆韓元（約新台幣213億元），半導體營業利益最多減少10兆韓元（約新台幣2130億元），且將導致供應鏈重組與客戶流失，台積電等競爭對手將會漁翁得利。

根據《韓聯社》報導，三星電子工會預告將從5月21日起發動長達18天的罷工行動，主因聚焦在獎金制度與同業待遇落差過大，引發內部強烈不滿。工會指出，近年AI浪潮帶動半導體需求暴增，尤其SK海力士憑藉高頻寬記憶體（HBM）成功搭上輝達（Nvidia）供應鏈紅利，獲利與獎酬明顯提升，使三星電子員工心理落差擴大。

工會成員批評，在同樣約7600萬韓元（約新台幣162萬元）底薪結構下，三星電子2025年獎金可能僅約3800萬韓元（約新台幣81萬元），不到海力士的3分之1，導致不滿情緒升高，甚至出現資深工程師轉往競爭對手的離職潮。據悉，目前三星電子工會人數已擴大至約9萬人，占整體員工約7成以上。

在訴求方面，工會提出三大核心條件，包括底薪調升7%、將年度營業利益15%納入分紅機制，以及全面廢除獎金上限制度。工會警告，若資方未正面回應，將正式啟動罷工計畫。

業界人士今（26）日透露，首爾市立大學經濟學系教授宋憲宰最近在「安民政策論壇」分析三星電子罷工情勢，指出若生產線因罷工停擺，損失將遠遠超過單純的財務數字，且恐進一步擴大為產業信任與供應鏈結構的長期破壞。

宋憲宰指出，以半導體產線運作效率推估，一旦全面停工，每分鐘損失可能達數十億韓元，每日經濟損失上看1兆韓元；若罷工長期化，僅半導體部門的營業利益減幅就可能高達10兆韓元，對企業獲利結構形成重大壓力。

他強調，真正的風險並不只在於「可計算的損失」，而是難以修復的客戶信任與供應鏈外移。由於半導體產業高度依賴穩定交付與長期驗證，一旦客戶轉單，後續極不容易再度回流。

▲三星電子會長李在鎔比起「安靜」手勢，圖形製作成橫幅供抗議者踩踏。（圖／達志影像）

宋憲宰警告，包括全球大型科技企業可能基於分散風險的考量，轉向尋求台積電（TSMC）等替代供應商，使三星電子在高階晶片市場的競爭地位承受壓力。他指出，AMD與輝達等業者已將供應穩定性納入評估機制，顯示供應鏈安全正逐漸成為決策核心。

此外，外界也關注此次罷工對整體半導體生態系的外溢效應。報導指出，三星電子相關供應鏈涵蓋約1764家素材、零組件與設備協力廠，若主力生產據點受到影響，恐連帶衝擊整體產業鏈運作。

在就業層面，三星電子位於京畿道平澤市的園區，光是單一生產線就能創造約3萬個就業機會，不過若產線停擺，恐對地方就業與周邊商圈造成明顯影響，形成區域經濟連鎖反應。