白宮槍手身分曝光！　31歲加州男子「當場遭逮捕」

▲白宮晚宴25日晚間驚傳槍響。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國「白宮記者聯誼晚宴」驚傳槍響，槍手一度被傳出已經死亡，但特勤局等單位剛才證實嫌犯已被拘留。各大美媒最新消息指出，此人是來自加州的31歲男子艾倫（Cole Tomas Allen）。

綜合CNN、美聯社等外媒報導，艾倫來自加州托倫斯市（Torrance），其加州住所目前正由聯邦調查局（FBI）人員搜索中。據悉，艾倫畢業於知名理工學府加州理工學院（Caltech），主修工程學。

華府市長鮑澤（Muriel Bowser）表示，當局目前「沒有理由相信」其他人涉案。華府代理警察局長卡羅（Jeffery Carroll）補充，「目前看來，（嫌犯）似乎是單獨行動，是一名單獨犯案的槍手。」

代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）在記者會上表示，嫌犯很快就會面臨多項指控，「考慮到其行為，相關罪名顯而易見。但正如你們所聽見的，關於這次槍擊案將會涉及多項指控，包括非法持有槍械，以及我們能夠查到關於這傢伙的任何罪名。」布蘭奇強調，調查工作仍在持續進行中。

FBI局長帕特爾（Kash Patel）則呼籲公眾積極提供所有與案件相關的線索，FBI已就現場彈道及長槍展開鑑識，並持續訪談目擊者。他還提到，調查人員將「徹底」清查嫌犯背景。

另據美國特勤局聲明，該單位正與大都會警察局（Metropolitan Police Department）合作，針對白宮晚宴安檢區附近發生的槍擊事件展開調查，「總統與第一夫人目前平安無事，所有受保護對象均安全。 目前已有一名嫌疑人被拘留。相關涉事人員的具體傷況尚不明確，執法部門正在對現場狀況進行積極評估。」