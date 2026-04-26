香港立法會「五年規劃」小組　分為6組別

▲香港。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府盼在本季發表首份「五年規劃」的諮詢文件，並與立法會成立協同機制，收集社會意見。目前，立法會內務委員會下已成立「五年規劃」小組，分為6個組別，包括金融、北都、區域合作、民生等。

據香港電台報導，立法會內務委員會主席、總協調人陳振英表示，內務委員會下已成立對接國家「十五五」規劃的小組委員會，並會轉換成與政府做好首份五年規劃的小組，將分成6個組別，包括創科、產業升級；土地房屋、北部都會區；區域合作；民生社會發展；文化、體育、旅遊和綠色生活。

陳振英說，89名議員分別加入不同組別，稍後會按各自專業知識和界別，蒐集對相關題目的意見。

陳振英提到，五年規劃對香港的長遠發展至關重要，既能為經濟、社會、民生等範疇提供清晰的發展方向與策略，也有助香港更好對接國家發展大局，把握新時代帶來的重大機遇。

陳振英強調，立法會議員作為連接市民與政府的橋樑，應充分發揮自身的專業知識和業界網絡，積極諮詢所屬行業及界別持份者的意見，收集業界與市民的實況與訴求，進而向政府提交切實可行的具體建議。

陳振英認為，五年規劃必須回應社會多元需求，避免與現實脫節，提升政策的執行成效，在編制規劃時，應立足自身優勢，主動承接國家發展任務，更系統地融入國家發展藍圖，實現自身與國家的共同繁榮。