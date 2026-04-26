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學歷僅高中畢業　赴澳打工「年薪200萬、特休30天」！過來人點頭

▲▼澳洲雪梨。（圖／路透）

▲澳洲雪梨。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友透露，高中同學到澳洲工作後，自稱年薪可達200萬元，還有一個月特休，讓目前在南部上市櫃傳產公司任職、月薪48K的原PO相當不是滋味。更讓原PO介意的是，對方勸他也去澳洲工作，語氣感覺像是在看笑話，「只有高中學歷、英文超爛，真的可以年薪200萬？」對此，在澳洲的台灣人曝真相。

同學自稱赴澳工作年薪200萬

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有網友在Dcard發文，高中同學目前在澳洲的建築業打工，年薪高達200萬，且一年有一個月特休，讓原PO感到意外，到澳洲工作應該至少要有一定英文程度，例如多益700分以上。不過高中同學英文程度並不好，且大學只讀完一年就輟學，嚴格來說只有高中學歷，卻仍順利到澳洲工作。

更傻眼的是，同學知道他的薪水48K，不斷喊「好少喔」，勸他直接去澳洲工作，語氣令人很不滿，「那種講話幸災樂禍的感覺，真的超讓人火大」。

薪水落差被提起

原PO接著問，澳洲薪水雖高，但物價是否也高，這樣能存到錢嗎？對方則表示不一定，只要挑當地超市打折時去採買，就能省下不少開銷，算一算甚至比台灣省。原PO聽完後產生不少負面想法，工作4年平常省吃儉用，生活雖仍過得去，但聽到同學描述後，覺得自己的努力似乎在對方眼裡不值一提，「在澳洲工作真的可以年薪200萬還過得這麼輕鬆嗎？」

貼文一出，在澳洲的台灣人留言，「我打工度假三年結束後，和公司簽約拿了工作擔保簽證，目前在醫療產業，年薪大約150萬台幣，特休多，薪水每年都會穩定調漲 」、「建築業確實有可能到200萬，澳洲超市蠻常打折，而且東西都不貴 ，如果是賺澳洲的錢在澳洲消費，不亂買東西只買日用品跟吃喝的東西，盡量不吃外食，其實是可以存到錢的」、「我在澳洲當大學老師，但是我的薪資比不少藍領低。在澳洲沒有『萬般皆下品，唯有讀書高』的想法，只要你有技術、肯幹就有錢，很多時候在路上穿著髒髒的反光衣的工人，其實比我們有錢很多很多」。

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關鍵字：

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