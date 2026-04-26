沈伯洋稱台北執政70年遭打臉　游淑慧：想想市民為何一試成主顧

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打臉沈伯洋稱藍台北執政70年　游淑慧：無知如林佳龍空降選新北

▲▼沈伯洋出席2026台北母娘文化季保民遶境嘉年華。（圖／記者李毓康攝）

▲沈伯洋昨日出席2026台北母娘文化季保民遶境嘉年華。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨不分區立委沈伯洋出戰台北市長呼聲越來越高，昨日出席松山慈惠堂母娘文化季受訪稱，從1949年來看，國民黨在台北已執政70年，遭打臉不熟台北。國民黨議員游淑慧今（26日）批評，沈伯洋這種傲慢與無知，簡直跟當年林佳龍臨時空降選新北的樣子如出一轍；她還要民進黨檢討，為什麼台北市民「一試成主顧」的對象不是你們？為什麼在陳水扁市長短暫執政後，台北市民長達20多年不再給民進黨機會？

游淑慧認為，沈伯洋受訪的發言，顯現出他對這座城市的心不在焉與完全不進入狀況，與當年的林佳龍空降選新北一樣，都是臨時上陣、臨陣磨槍，對地方沒有深耕，自然也就沒準備、也無力準備。

游淑慧還說，民主的定義，不該由民進黨來壟斷，不管是哪個政黨執政，每一張選票都是台北市民親手投出來的，這就是民主，「難道只有民進黨贏才叫民主？沈寶對台北市民智慧有意見嗎？」民進黨更應該檢討，為什麼台北市民「一試成主顧」的對象不是你們？為什麼在陳水扁市長短暫執政後，台北市民長達20多年不再給民進黨機會？即便中間民進黨借殼上市，支持柯文哲，但還是無法完成自己的人才培育和市民信心。

游淑慧指出，民進黨應該自己深切檢討，「選民的眼睛是雪亮的，服務品質決定回頭率。」經營城市跟經營店面一樣，有一種是「一試成主顧」，但也有一種是「一次店，不會再來」，指責別人比改變自己簡單，尤其身為團寵的沈，大概不知道他自己的問題是什麼。她說，市民想看到的是候選人的能力和政見，想看到城市的改變與進步，如果只想靠意識形態來從事這場選戰，那沈伯洋顯然還沒準備好要當一個合格的市長參選人，他現在最需要的不是急著選舉和批評，而是先回去自我學習，了解台北、了解市民。

沈伯洋昨在母娘文化季被問蔣萬安是否為強勁的對手時回應，「國民黨在台北執政已經非常多年了，中間只有非常短暫阿扁執政的時代，所以從1949年來看，國民黨在這邊已經有70年了。」卻遭藍徐巧芯打臉，1960年代的高玉樹是以黨外身分當選市長，非國民黨籍，甚至民進黨籍前總統陳水扁曾於1994年至1998年擔任台北市長一任，「沈伯洋的論述裡面竟然可以直接扣掉不計。」

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