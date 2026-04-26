小學生「請假出國玩」成常態？超多老師點頭：全班到齊很珍貴

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李姿慧攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在不少家長重視親子時光，也會趁學期中帶孩子出國旅行。就有一名小學老師發文，真心納悶想問，「小學生學期中因旅行而連續請多天假，已經是常態且普遍的現象了嗎？」貼文曝光後引發熱議，有人認為不應該，也有人透露自己孩子班上確實常見，甚至有人從開學至今已因出遊請假超過10天。

該名小學老師在Threads發文表示，想知道小學生在學期中因為旅行而連續請多天假，是否已經變成常態且普遍的現象。

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貼文引發討論，就有老師也超有感，「是，我的班級期中考後已經四個學生請假出國玩了，接下來還有第五個（其中一個上學期請假旅遊四次）」、「是、遇過請假一個月去歐洲的」、「十分普遍！整學期連假有人請，連假前後更有人請（避開連假上漲的機票），再加真生病請假的，全班學生都到齊天數彌足珍貴。」

也有家長現身說法，自己會幫孩子請假，但出門前會先做行前教育，回來也一定補功課，且要求當週補完，若成績下降，下學期就取消上課期間出國；另外也一定避開考試周，認為這是對老師和同學的尊重。也有人表示，學校規定段考補考打八折，但仍有家長不在乎，因寒暑假出國時間多，價格卻比較貴。

「會請假的媽媽+1，不過出門前會行前教育，回來補功課，我拒絕哭鬧版和耍賴版，且當週必須補完。成績若是下降，下學期就取消上課期間出國，目前孩子都有跟上狀況，也有遵守，一定避開考試周，這是對老師跟同學的尊重。」