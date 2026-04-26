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哥倫比亞公路炸彈14死38傷　現場驚見巨坑殘骸四散

▲▼哥倫比亞泛美公路炸彈14死38傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲哥倫比亞泛美公路炸彈攻擊事件，造成14死38傷。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞西南部考卡省（Cauca）泛美公路（Pan-American Highway）發生炸彈攻擊事件，造成至少14人罹難、38人受傷。該國官員透露，此案僅是本週末一系列恐怖攻擊事件之一。

公路炸彈14死　現場畫面曝光

現場畫面顯示，爆炸威力在公路正中央留下一個巨大深坑，周遭散落著轎車、卡車與公車，車身佈滿塵埃與殘骸，罹難者遺體倒臥現場。

此攻擊至少造成14死38傷，傷者包括5名兒童。考卡省長古斯曼（Octavio Guzmán）在X上發文痛批，「這是一場針對平民的無差別攻擊」，「我們正在面臨恐怖主義升溫的情況，需要採取立即應對措施」，呼籲國家當局提供安全保障。

哥倫比亞國防部長桑切斯（Pedro Sánchez）已親赴現場，協調救援行動，當局也同步召開國家層級安全會議，研擬應對方案。

▲▼哥倫比亞泛美公路炸彈14死38傷。（圖／達志影像／美聯社）

非法組織報復　矛頭指向這組織

哥倫比亞武裝部隊總司令洛佩茲巴雷托（Hugo Alejandro López Barreto）指出，光是這個週末，考卡省與考卡河谷省（Valle del Cauca）就發生多達26起恐怖攻擊事件，原因是這些非法組織遭政府持續施壓後採取報復行動。

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）也強烈譴責嫌犯是「恐怖分子、法西斯主義者和毒販」，呼籲國際社會對此「毒品恐怖組織」展開最嚴厲全球追緝。炸彈攻擊發生前數小時，他剛結束對委內瑞拉的訪問，與委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）共同宣布，兩國將聯手打擊邊境犯罪組織。

▲▼哥倫比亞泛美公路炸彈14死38傷。（圖／達志影像／美聯社）

哥倫比亞軍方將矛頭指向前左翼武裝組織「哥倫比亞革命武裝力量」（FARC）的反叛派系。FARC原於2016年依據和平協議解除武裝，終結與政府長達50多年、造成逾22萬人喪生、約500萬人被迫流離失所的武裝衝突。但一些成員拒絕接受和平進程，至今仍在哥倫比亞偏遠農村地帶，持續從事低強度叛亂活動，成為該國安全隱憂。

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