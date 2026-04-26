搭機被稱「美人魚」不是稱讚！　空服員暗號揭1惱人行為

▲外媒揭密空服員常見暗號。（示意圖／VCG，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外媒揭密空服員常見暗號，搭飛機時若聽見某人被稱為「美人魚」（Mermaid），千萬別以為是稱讚，因為這其實是形容「占位乘客」的隱晦說法。

不是稱讚 美人魚指占空間乘客

外媒Travel + Leisure報導，除了美國聯邦航空總署（FAA）規定的正式縮寫與北約音標字母通訊系統之外，機組人員之間還存在一套外界鮮少知曉的非官方暗號。

私人航空公司Amalfi Jets創辦人兼執行長、飛行員瓊斯（Kolin Jones）解釋，「美人魚」是指「在飛行途中占用較多座位空間、甚至『男性開腿』（manspreading）的乘客。」

《富比士》也指出，「美人魚」是指那些「橫躺或延伸自己身體，占據多個空位、阻止其他乘客入座」的旅客，在空位較多的班機上尤為常見。

不只美人魚 外媒揭常見醫療代號

瓊斯證實這並非FAA正式術語，同時提醒聽見這個詞不必太緊張，但「或許可以留意一下自己佔用了多大的空間，或者是否侵占了旁邊乘客的空間。」

除了「美人魚」，該報也揭露其他機上暗號。例如「天使」（Angel）和「Code 300」是部分航空公司用來稱呼機上醫療緊急狀況的代號，代表乘客「失去意識、沒有反應或陷入嚴重危急狀態」。另外，「黃色代碼」（Code Yellow）也表示飛行途中出現醫療狀況。