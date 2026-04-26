好天氣到周二　周三鋒面雨掃全台

▲鋒面遠離，今天各地多雲到晴，好天氣維持到周二。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(26日)鋒面遠離，各地多雲到晴，午後南部山區有雨，好天氣將維持到周二，周三過後另一波鋒面影響，周三、周四全台有降雨機會，其中周三中部以北有較大雨勢，周五後勞動連假期間，將恢復多雲到晴天氣，僅東部和南部山區午後有雨。

中央氣象署預報員曾昭誠說明，今天鋒面離開台灣，受高壓影響，天氣比較穩定，明天周一晚間天氣類似。周二台灣附近風向從東風轉為偏南風，西半部山區午後雷陣雨機率高，台灣地區吹偏東風到東南風，東半部也有降雨機會。

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由於周二華南地區有鋒面生成，周三開始接近並影響台灣，全台都有降雨機會，特別是中部以北降雨明顯；周三到周四為鋒面影響時間點，周四台灣西南方有水氣分布，雲量偏多，各地降雨機會高。周五鋒面離開，高壓從中國移出，各地回到晴朗穩定天氣，僅有山區午後雷陣雨。

未來一周降雨分布部分，曾昭誠指出，今明兩天晴到多雲，花東有零星降雨，南部山區有零星午後雷陣雨。周二午後降雨增加，東半部有迎風面降雨，西部山區午後雷陣雨機率上升。

周三到周四鋒面通過，曾昭誠表示，東半部原本受迎風面影響有降雨，西半部在鋒面接近時天氣轉為不穩定，鋒面通過時轉為全台都有降雨機會，中部以北有較大雨勢。周四鋒面剛通過，水氣仍多，各地仍有降雨機會。

周五、周六為勞動節連假期間，鋒面已經離開，東北季風逐漸減弱，各地回到多雲到晴天氣，東部和南部山區有午後雷陣雨，但降雨趨勢減緩。

溫度方面，曾昭誠說明，今明兩天太陽露臉，溫度回升，各地白天接近30度，中南部內陸可達30至33度高溫，屬於溫暖偏熱天氣。清晨、夜晚溫度偏涼，北部、宜蘭18至20度，中南部20至23度，早晚偏涼、日夜溫差大。

曾昭誠指出，周三受鋒面南下影響，雲量增多，各地白天高溫略為下降，特別是北部，鋒面通過後東北季風隨之南下，周四北部、花蓮白天高溫約25度，感受偏涼。

周三到周五夜晚、清晨，北部、宜蘭、花蓮偏涼。周五、周六勞動節連假期間，鋒面影響結束，東北季風減弱，白天氣溫回升。