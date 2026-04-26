博士醫偷情護理師同遊日本　正宮翻出壯陽藥氣炸！2人判賠60萬

▲博士醫師偷吃護理師，抽屜藏壯陽藥露陷。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名任職知名醫院的林姓博士醫師，遭妻子抓包與院內護理師發展婚外情，兩人不僅多次出國甜蜜出遊、同住旅館，還被正宮在住處抽屜翻出壯陽藥與疑似「小三」私人物品，氣得提告求償200萬元，一審地院判2人須連帶賠償60萬元，雙方不服上訴，但二審仍維持原判，全案定讞。

判決指出，林妻控訴丈夫自2023年底起至2025年初，與該名護理師頻繁出雙入對，不僅一起跨年、看展覽，還曾入住日月潭溫泉飯店過夜，互動親密、留下多張合照，甚至四度飛往日本旅遊，關係明顯超越一般同事。

更讓她氣炸的是，某次整理住家透天厝時，竟在抽屜內發現壯陽藥，還有疑似女子頭髮與梳子等私人物品，懷疑兩人早已發生性關係，憤而對丈夫與護理師提告，要求連帶賠償精神慰撫金200萬元。

對此，林男並未否認兩人出遊等事實，但辯稱與妻子早已分居多年，婚姻「有名無實」，強調與護理師是因曾替其父親看診而結識。林男還說，自己曾病倒險中風，妻子照顧冷淡，反而是該名女子長期陪伴照料，否認刻意破壞婚姻。

一審橋頭地院認定，兩人多次同宿旅館、密集出遊，已明顯逾越一般男女交往分際，侵害配偶權，判決須連帶賠償60萬元。案件上訴至高雄高分院，法官認為原審認事用法並無違誤，駁回上訴，全案就此落幕。