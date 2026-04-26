堰塞湖撤離演練4/30登場　花蓮縣府已補發近3千個避難包

▲部分受災戶原有避難包隨洪水流失，縣府啟動補發機制，確保民眾具備基本應變物資。（圖／花蓮縣政府提供，下同）
記者王兆麟／花蓮報導
為強化馬太鞍堰塞湖潰壩災害應變能力，因應4月30日疏散撤離演練，花蓮縣政府全面盤點各項防災整備工作。其中，考量去年「0923馬太鞍溪堰塞湖災害」重創光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉等地，部分受災戶原有避難包隨洪水流失，縣府啟動補發機制，確保民眾具備基本應變物資。
花蓮縣政府表示，截至4月25日止，已累計補發2,905個避難包，持續補發中，優先提供受災影響戶，並透過宣導義消光復分隊、所在地公所及村鄰長協助發送。避難包內容除高辨識背包外，並配有基礎急救與應變用品，包括三角巾、彈性繃帶、傷口敷料、酒精棉片、OK繃、哨子及保溫急救毯等，可因應緊急照明、簡易包紮與求救需求，協助民眾在第一時間自救互助。
▲避難包內提供基本物資外，更重要的是提醒民眾平時自行準備個人藥品、飲用水與重要文件，落實「自助、互助」防災觀念。
縣府強調，避難包除提供基本物資外，更重要的是提醒民眾平時自行準備個人藥品、飲用水與重要文件，落實「自助、互助」防災觀念。透過演練與物資整備雙軌並進，持續提升面對極端氣候與複合型災害的應變能力，守護民眾生命財產安全。
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