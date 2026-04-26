堰塞湖撤離演練4/30登場　花蓮縣府已補發近3千個避難包

去年9月25日，花蓮光復鄉的馬太鞍溪堰塞湖因颱風挾帶豪雨，導致壩頂潰壩，不僅沖毀下游的馬太鞍溪橋，洪水也沖進光復市區，共造成19人死亡。中興大學日前在南投惠蓀林場蘭島溪建置大型土砂試驗場進行1/50縮比物理模型實驗，以重現堰塞湖從形成、蓄水至潰決的完整歷程，驚人場面也曝光。