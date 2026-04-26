川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

▲來自加州的31歲槍手亞倫。（圖／TruthSocial／@realDonaldTrump，下同）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普25日晚間出席「白宮記者協會晚宴」時，現場突傳多聲槍響後，特勤人員火速護送川普離場，他也隨即在社群平台曝光監視器畫面，並親自揭露槍手身分，是來自加州的31歲男子亞倫（Cole Thomas Allen）。川普表示，槍手當時攜帶多件武器衝進會場，甚至近距離開槍擊中一名特勤人員，所幸防彈衣發揮作用才沒造成悲劇。

驚悚影像曝光！嫌犯攜「多件武器」衝過金屬門

根據川普在「真實社群」（Truth Social）發布的監視器畫面顯示，槍手在晚宴期間突然全速衝過金屬探測門，繞過多名執法人員企圖闖入核心區域；多名特勤人員見狀立即拔槍轉身，並迅速湧上前將嫌犯制伏。

川普隨後在白宮記者會中證實，亞倫當時身上攜帶了多件武器，且與特勤人員發生激烈對抗，「他從非常近的距離，用一支威力強大的槍開火。」

川普表示，一名特勤官員在搏鬥過程中不幸中彈，但因為穿著防彈衣未受重傷，「那件防彈衣發揮了作用，保住了他的性命。」

躲酒水室組裝長槍 梅蘭妮亞秒警覺：聲音不對勁

現場志工馬布斯（Helen Mabus）向CNN透露，亞倫起初躲進一個存放酒水推車的臨時房間，在那裡快速組裝好槍枝後才衝出。

川普回憶，槍響當下他還以為是托盤掉到地上的聲音，但第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）第一時間就察覺異狀，並緊張地對他說：「那個聲音不對勁。」隨後兩人與副總統范斯（JD Vance）便被護送離開。

對於再度與死神擦身而過，川普表現得相當隨性，僅稱，「事情就是這樣。」他大讚特勤局成員表現非常英勇，但也痛批亞倫是一個「心理極度病態的人」，倒地時的長相看起來「非常邪惡」。

兩年內三度逃過暗殺 FBI正全力追查嫌犯背景

這已是川普繼賓州巴特勒（Butler）與佛州棕櫚灘（Palm Beach）暗殺企圖後，近年來第三次面臨生命威脅。川普感嘆，雖然美國再次遭到意圖殺人的刺客攻擊，但今晚會場內展現了極大的團結與愛。

聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）指出，目前已扣押現場的一支長槍並進行彈道分析，正全力追查亞倫的犯罪動機與背景。帕特爾呼籲在場民眾若有任何影片或線索，應立即向FBI或大都會警察局通報，強調「再小的資訊對調查都有關鍵作用」。