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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

惠台10措施沒下文　綠還原兩岸旅遊時序真相：中共不斷政治卡關

▲▼民進黨徽、民進黨空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨詳列2024-2026年兩岸觀光對話紀錄表。（圖／記者詹詠淇攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文、中國共產黨總書記習近平日前「鄭習會」，還宣布惠台10項措施，商總日前串連七大公協會，喊話政府考慮接受。民進黨今（26日）列出2024-2026年兩岸觀光對話紀錄表，並表示，我方多次遞出「橄欖枝」，主張在「對等、尊嚴」的前提下交流，中共始終視若無睹，反而不斷政治牽拖。呼籲中共應放下政治框架，務實地面對台灣合法民選政府，透過正式管道協商。

民進黨中國部強調，民進黨政府對兩岸交流與旅遊議題始終抱持「務實開放」的態度。從賴清德總統就職演說到今年元旦談話，我方多次遞出「橄欖枝」，主張在「對等、尊嚴」的前提下，優先重啟觀光旅遊與學位生來台。尤其是兩岸旅遊議題，陸委會與觀光署也多次喊話，希望讓兩岸觀光「健康有序」地恢復，但這是為了兩岸和平共榮，而不是政治交換。

民進黨中國部指出，中共對這些善意始終視若無睹，反而不斷政治牽拖。過去一年多來，我方不斷釋出善意，但中共的反應不是「已讀不回」對我方訊息不聞不問，就是「惡人先告狀」反批台灣「謀獨挑釁」，再者就是「顧左右而言他」宣稱釋放利多，但總是「口惠實不致」。

民進黨中國部認為，兩岸航點與旅遊是專業議題，應務實處理，不應淪為政治籌碼。兩岸航點不是亂開，而是要視實際需求與國家安全而定；要開放兩岸旅遊則是要注意旅遊品質與安全，旅遊糾紛、旅客安全、事故處理等都需要透過「小兩會」公權力協商。中共若拒絕官方溝通，就是對兩岸旅客的不負責任。

民進黨中國部指出，中方所謂的開放烏魯木齊、西安等航點，目的是在赴中旅遊風險未降的情況下，誘使台灣人民大規模赴中投資旅遊，形塑虛假的和平氛圍。而中方只口頭開放福建、上海居民來台自由行，顯然本質上是只想「利中」，並順帶進行宣傳式「惠台」而已。

民進黨中國部表示，兩岸交流應該「不設政治前提、不迴避官方對話、不搞統戰小動作」，目前看來中國迄今毫無善意！民進黨的立場很清楚，推動兩岸健康有序交流的立場從未改變，但我們絕不掉入中共「經濟脅迫、融合促統」的陷阱。呼籲中共應放下政治框架，務實地面對台灣合法民選政府，透過正式管道協商，才能真正確保兩岸民眾的福祉與安全。

民進黨中國部也列出2024-2026年兩岸觀光對話紀錄表：

2024年5月20日：賴總統就職演說，建議重啟雙邊對等觀光及學位生來台，追求和平共榮。國台辦回應：要求立即放棄台獨立場、回到「一中原則」與「九二共識」。（2024.5.29）

2024年5月30日：行政院長卓榮泰在院會中表示，歡迎陸客政策不變，兩岸應從觀光跨出第一步。國台辦回應：批民進黨罔顧民意、粗暴剝奪權益，「必遭反噬」。（2024.6.12）

2025年1月1日：賴總統發表新年談話，建議由「觀光小兩會」展開談判，健康有序交流。國台辦回應：批賴總統的兩岸稱謂是「台獨謬論」，指責民進黨「害怕大陸民眾走進台灣」。（2025.1.15）

2025年1月14日：交通部長陳世凱與新春記者會表示，台灣已遞出「大支橄欖枝」，呼籲對岸摒棄政治干擾、重啟交流。國台辦回應：強調協商要有「九二共識」基礎，否則存在障礙。（2025.1.15）

2025年2月4至8日，陸委會、觀光署陸續喊話中國，表明「已做好準備」，邀約針對踩線團循小兩會溝通。國台辦回應：稱小兩會不是先決條件，並以此批台灣推三阻四、政治算計。（2025.2.12）

2025年2月：台旅會主動聯繫中國海旅會，表達「觀光小兩會」溝通的意願和項目，但中國迄今仍未回應。中國海旅會沒有回應。

2025年12月15日：交通部觀光署重申「4個立場不變」，再次向中方遞出協商邀請。國台辦回應：稱障礙全在民進黨，指責台灣刻意干擾破壞。（2025.12.17）

2026年1月22日：陸委會副主委梁文傑表示，盼中方回覆小兩會邀請，確保旅遊安全與品質。國台辦回應：批民進黨「謀獨對抗」，並威脅若不改弦更張必將「自食惡果」。（2026.1.28）

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