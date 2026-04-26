蘇花大清水段巨石掉落！明隧道砸出大洞　凌晨搶通持續施工

▲蘇花公路大清水路段，25日深夜發生落石坍方，造成明隧道頂板損壞。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

蘇花公路台9線159.4k大清水路段，25日深夜發生落石坍方，落石近3公尺，自約250公尺高邊坡掉落，造成災害修復中鋼構明隧道頂板損壞，經公路局東區養護工程分局南澳工務段搶修團隊積極搶修，今日清晨2時20分搶通開放通行。

▲公路局空拍照片，顯示隧道遭巨石砸出一個大洞。

今日上午搶修團隊已完成空拍作業，全面掌握整體邊坡狀況，並立即與顧問公司研議後續搶修工法，評估後將採型鋼材料緊急填補明隧道缺口，迅速恢復結構防護功能；同時於明隧道上邊坡約50公尺高處，規劃增設消能簾幕式落石防護網，以降低落石衝擊能量，提升明隧道修復工程施工人員及用路安全。

為確保通行安全，目前現場採24小時監看人員警戒通行措施，並視後續邊坡穩定情形滾動檢討交維管制措施，公路單位持續推動災害修復工程，儘速恢復道路服務功能。

公路局東區養護工程分局呼籲用路人，強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，如非必要請避免進入山區道路，並隨時留意氣象資訊及道路風險訊息，行前請運用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播、瞭解掌握訊息。

