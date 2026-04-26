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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不分區淪「投資入股」？　他踢爆：民眾黨本來不打算執行兩年條款

▲柯文哲受訪回應李貞秀爭議，強調「謹言慎行」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民眾黨前後任主席黃國昌、柯文哲。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量黨主席王婉諭於直播節目「午餐大時客」中，邀請民眾黨前幕僚時事評論員柯昱安同台，柯昱安爆料，民眾黨一開始壓根沒打算執行兩年條款，要讓黃國昌做滿四年，未料後段班委員異常團結並情緒勒索，才迫使兩年條款啟動。王婉諭更自曝當年剛進立法院時，遭立委同事私下探詢「不分區席次花多少錢買到」，不分區席次有「明碼標價」的敗壞選風。

針對李貞秀事件，柯昱安直言，李貞秀因雙重國籍爭議本就不具備立委資格，民眾黨卻任其進出院區、霸佔大安會館，儼然成為立法院最大的「釘子戶」與尾大不掉的「惡性腫瘤」。

柯昱安指出民眾黨極度「雙標」，當年面對同具中配背景與國籍疑慮的徐春鶯，民眾黨高層刻意放消息給媒體與檢調逼其下台；如今面對李貞秀，卻一路瞎挺。最終開除李貞秀的真正原因也不是國籍，而是內部派系「設局」，才遭黃國昌等人火速開除。

談及民眾黨備受爭議的「不分區兩年條款」，柯昱安更拋出震撼彈，直指民眾黨一開始壓根沒打算執行兩年條款，本意是讓具備政治能量的黃國昌等人「做滿四年」。將後段班名單列入，完全是為了吸引特定勢力「投資入股」、挹注選戰資源。

柯昱安透露，未料後段班委員異常團結並情緒勒索，才迫使兩年條款啟動。柯昱安痛批，此舉已讓民眾黨內部淪為「宮鬥劇」，候補者成天盤算如何把前面的人拉下馬以利自己遞補，政黨運作徹底失控。

王婉諭感嘆，同為第三勢力，兩黨「為錢所困」的樣態天差地遠。時代力量是真正缺乏資源，仰賴大眾小額捐款、堅持公開透明；反觀民眾黨，從柯文哲企業政治獻金疑雲、木可公關爛帳，到高虹安與李貞秀金錢糾紛，全充斥著複雜利益交換，完全是「上行下效」結果。

王婉諭也爆料，她當年以時代力量不分區立委身分進入立院時，竟有他黨立委跑來問她：「妳這次不分區花多少錢買到？」讓她極度震驚。這才驚覺，原來在許多政黨中，不分區席次確實是有「價碼」與有力人士在背後運作的。

王婉諭強調，政治需要大眾的關注與「投資」，但絕非使用金錢與超能力進行利益交換。她呼籲民眾不要因為現今敗壞的政治環境而放棄希望，唯有堅持清廉透明的政治選擇，才能阻止政治繼續沉淪，帶來真正的改變。

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