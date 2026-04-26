「沒有8100億軍購版本」　黃國昌：國民黨如果準備好趕快拿出來

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院長韓國瑜明將召集朝野黨團繼續協商國防特別預算條例，傳出國民黨大部分立委支持8100億元版本。對此，民眾黨主席黃國昌說，到目前為止並沒有所謂8100億的版本，「其實他們如果版本跟說帖都準備好的話，那其實趕快拿出來討論」，民眾黨願意跟國民黨針對國民黨要提出新的版本，坐下來好好討論，但他目前所了解到的狀況是，國民黨團內部很多委員，大家都還有很多的意見。

黃國昌26日上午出席「國防論壇— 從軍購到戰力：國防建軍決策與監督機制檢視」活動，並於會前受訪。對於條例金額，黃國昌表示， 到目前為止並沒有所謂8100億的版本。可能很多人在討論軍購時候，會把問題簡化成到底要花多少錢，然民眾黨是以支持軍購，但要嚴肅幫納稅人把關荷包的態度來面對，所以著重在提升台灣的自主防衛能力上，到底需要哪些東西？拿到真的能夠防衛台灣國家安全的武器、真正提升戰力，這比花多少錢或者是說要付多少錢還來得重要。

黃國昌指出，也因此，針對目前美國國務院已經公佈的第一批的軍購，「我們知道裡面的項目，我們也知道裡面的具體內容」，所以納入了民眾黨的黨版中。至於針對第二批的軍購，民眾黨也希望美方趕快公佈內容，也經過國會的核准，這樣讓台灣在接下來處理有關於特別條例跟預算編列的時候，能夠有所依據。

黃國昌說，但如果因為時程非常趕，需要立法院先授權行政部門來編美國到目前為止還沒有宣佈的第二批軍購， 在立法條文的技術上面要怎麼樣設計，民眾黨黨團也開始進行相關研議的工作。

對於外傳美方施壓韓國瑜要立法院能5月初通過軍購條例，黃國昌表示，「我真的不知道」， 不過他相信美方非常關心軍購條例。民眾黨感謝美國對台灣國防的支持，但到目前為止，我方已經付了6500億，東西還沒有全部拿到，如果已經遲延非常久的武器能夠趕快交貨，對台灣國防戰力的提升才有真正實質幫助。

黃國昌說，至於軍購條例審查的過程當中，相信韓國瑜一定會發揮智慧，調和鼎鼐，相關議程就按照立法院的議事規則來進行。

媒體詢問，如果在協商前美方還未提出第二批軍購的版本項目，民眾黨是否堅持本來的版本？黃國昌回應，沒有宣佈的部分，既然大家都很急，怎麼樣發揮智慧在這次的軍購條例當中可以把它納進來， 要非常務實、理性地來討論，如果只是貼標籤式的謾罵，說如果不通過1.25兆就是中共同路人，其實在傷害的是台灣民主的品質。

至於傳出大部分國民黨立委支持8100億元的版本，這部分藍是否有與白溝通？黃國昌說， 「其實他們如果版本跟說帖都準備好的話，那其實趕快拿出來討論」，民眾黨願意跟國民黨針對國民黨要提出新的版本，坐下來好好討論。但是到目前為止，他到目前為止還沒有看到這版本，不過過去這段時間，非常多國民黨的好朋友事實上都有跟他聯絡，他也請教對方國民黨團的看法，但對方說大家看法還有點分歧，目前還在收攏當中。

黃國昌也說，他目前所了解到的狀況是，各界在國民黨團內部很多委員，大家都還有很多的意見，所以等到國民黨團意見收攏完成後，民眾黨一定非常的樂意跟他們坐下來，針對彼此之間不同的版本，哪一些地方相同是可以整合的，哪一些地方不一樣各自有立場，大家都可以好好的討論。