台灣旅行團甘肅翻車1死12傷　台中市警察局警政監頭部受傷

▲台灣旅行團24日赴甘肅旅遊發生翻車意外。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者游瓊華、劉人豪／綜合報導

台灣旅行團24日在甘肅省甘加秘境景區發生車輛翻覆意外，造成1死12傷。 苗栗縣警察局苗栗分局龍騰派出所巡佐兼所長潘韋頌及妻子受傷，妻舅搶救後仍不幸身亡，現任台中市警察局警政監邱麗宜頭部受傷縫針無大礙，在普通病房觀察。

苗栗縣警察局苗栗分局龍騰派出所巡佐兼所長潘韋頌，日前與家人赴中國甘肅省旅遊，未料行程中發生重大意外。旅行團於24日下午在當地景區搭乘電動車時發生翻覆事故，造成多人受傷，其中潘員妻弟傷勢過重，經送醫搶救後仍宣告不治，原本的出遊行程瞬間變調。

據了解，54歲的潘韋頌（警專10期）與妻子、妻舅於4月20日隨團前往甘肅旅遊，原訂5月1日返台，整團約30人。24日下午5時許，一行人在甘南州風景區內搭乘景區電動車遊覽，車輛於轉彎時疑似失控側翻，導致車上乘客摔落。

事故中，潘韋頌頭部撕裂傷，右手臂也有擦挫傷，其妻同樣受傷，兩人均送醫治療；然而妻舅傷勢最為嚴重，經緊急搶救後仍不幸身亡。詳細事故原因仍待當地進一步釐清。

據悉，該旅行團中另有一名警界人士，為現任台中市警察局警政監邱麗宜，曾於2019年擔任苗栗縣警察局副局長，頭部受傷縫針無大礙，在普通病房觀察。對於此起境外事故，苗栗縣警察局表示，相關對外說明將由陸委會統一處理，目前不便多做回應。