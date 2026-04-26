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史瓦帝尼媒體：不畏脅迫　林佳龍訪史國展堅韌邦誼

▲▼外交部長林佳龍以特使身分出訪史瓦帝尼。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍以特使身分出訪史瓦帝尼。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

文／中央社

史瓦帝尼媒體「王國線上新聞網」（The Kingdom Online Network）報導，中國施壓總統賴清德取消訪問非洲友邦史瓦帝尼，外交部長林佳龍以特使身分出訪，此舉傳達台灣不向脅迫低頭的訊息，且再次確認與盟邦間不可動搖的深厚情誼，確保外交承諾與祝福不受影響。

王國線上新聞網報導，林佳龍25日抵達史瓦帝尼機場，以強而有力的行動展現不畏外部壓力的深厚友誼，出席史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40週年、58歲華誕暨史國獨立58週年慶祝活動。

王國線上新聞網指出，在中國公然企圖透過強迫總統賴清德取消原訂行程、以破壞台灣外交關係後，外長林佳龍以總統特使身分抵達，強力證明台、史兩國之間不可動搖的邦誼。

林佳龍抵達後，受到史瓦帝尼外交暨國際合作部長沙坎圖（Pholile Shakantu），以及商務工業暨貿易部長卡馬洛（Manqoba Khumalo）的熱情接待。

▲▼外交部長林佳龍以特使身分出訪史瓦帝尼，史國外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）親自迎接。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲史國外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）親自迎接。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

報導分析，林佳龍在這個關鍵時刻現身，向國際社會傳達強而有力的訊息：「台灣不會向脅迫低頭。儘管北京近期限制賴總統專機的領空飛越權，迫使原訂行程有所變動，但台灣誓言對盟邦的誠摯祝福與外交承諾絲毫不會受到影響。」

林佳龍在先前的演說中提到：「儘管台灣與史瓦帝尼距離遙遠，但我們的關係如同家人般親近。」而他此次親自到訪史瓦帝尼參加國王登基40週年慶典，使這份情誼更顯深厚。

根據報導，林佳龍此次訪問行程極為緊湊，為期5天的行程包括與史瓦帝尼領導高層進行高層對話、出席國際會議中心正式開幕儀式，以及參加在盧齊齊尼皇宮（Ludzidzini Royal Residence）舉行的慶典。台灣與史瓦帝尼自1968年史國建國之初便建立邦交，史王也在同年誕生。

王國線上新聞網指出，林佳龍成功到訪，凸顯史瓦帝尼作為台灣在非洲堅定夥伴的原則立場。這不僅是主權的勝利，更證明真正的夥伴關係是建立在相互尊重之上，而非經濟恐嚇。

報導指出，在慶祝恩史瓦帝三世國王登基40週年與58歲華誕的雙重里程碑之際，台灣的出席，在日益複雜的地緣政治局勢中，展現出兩國穩如泰山的團結情誼。

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