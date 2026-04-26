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高雄市區煙霧瀰漫！宮廟遶境狂炸鞭炮　民眾傻眼：像絕地求生

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鹽埕區一間宮廟昨（25）日舉辦廟會遶境，警方事前接獲路權申請，並提醒應遵守交通規則，但參與人員卻四處放煙火，導致五福四路濃煙密佈，行車視線嚴重受影響，民眾傻眼直呼「像絕地求生」。環保局表示，統計裁處空污法9件、廢棄物清理法6件及噪音管制法1件，合計罰鍰3萬2880元；交通違規部分，警方則舉發25件共計1萬6800元、濃煙致影響行車視線則處2400元罰鍰。

▲▼宮廟狂炸鞭炮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄宮廟昨日舉辦遶境活動，沿路狂炸鞭炮導致街道煙霧瀰漫。（圖／記者許宥孺翻攝）

「不可能鹽埕現在搞得像是絕地求生一樣，整個瀰漫，要被毒死了！」網友在Threads上發布一段影片，25日行經鹽埕區五福四路時，街道上佈滿濃煙，影響駕駛人視線。網友看完紛紛認為，「要是因為這樣出車禍要算誰的？」、「旁邊還有電線，也太危險了吧…都不怕燒起來嗎？」、「台版沉默之丘」、「尊重宗教信仰自由但實在沒辦法接受放炮放成這樣製造他人困擾」。

▲▼宮廟狂炸鞭炮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼宮廟人員於不同地點、時段燃放鞭炮引起民眾不滿。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼宮廟狂炸鞭炮。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，該遶境活動已依法提出路權申請，警方事前已與廟方召開協調會，約制遶境活動參與人員應遵守交通規則，並配合警方及交通指揮人員引導行進，同時恪遵相關規定燃放鞭炮，不過參與隊伍眾多，仍有私下燃放鞭炮情形。

活動期間，警方編排警力執行維安及交通疏導勤務，針對五福四路一帶因燃放鞭炮產生濃煙，進而影響行車視線情形，已違反《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第2款規定，最高可處新臺幣2400元罰鍰。另針對活動期間未戴安全帽等各項交通違規行為共舉發25件，裁罰總金額最高達新臺幣1萬6800元。

▲▼宮廟狂炸鞭炮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲街道上全是濃煙。（圖／記者許宥孺翻攝）

環保局表示，鹽埕區宮廟於25日辦理遶境活動，期間因於不同地點及時段燃放鞭炮，產生大量粒狀污染物，且於禁止時段使用擴音設備影響安寧，炮屑未清除及亂丟菸蒂等行為，遭民眾大量檢舉。

經查相關行為已違反《空氣污染防制法》、《噪音管制法》及《廢棄物清理法》規定，環保局依法告發，統計裁處空污法9件、廢棄物清理法6件及噪音管制法1件，合計罰鍰3萬2880元。

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