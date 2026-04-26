基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

記者游瓊華／台中報導

大甲媽祖9天8夜遶境進香進入最後高潮，今（26）日清晨鑾轎從清水朝興宮起駕，預計晚間返抵大甲鎮瀾宮進行安座大典。昨日回鑾行經沙鹿市區時，雖然上午大雨滂沱，但絲毫未澆熄信眾熱情，成千上萬民眾夾道接駕。在茫茫人海中，一幕「最美風景」讓無數信眾紅了眼眶，一名來自基隆的母親，帶著長期坐輪椅的女兒專程南下，只為求媽祖婆保佑，而媽祖鑾轎也展現極致慈悲，不僅特地抬高讓女孩順利「稜轎腳」（鑽轎底），娘傘更是駐足停留長達3分鐘，溫暖舉動感動全場。

▲一名來自基隆的母親，帶著長期坐輪椅的女兒專程南下，只為求媽祖婆保佑。（圖／民眾提供）

據了解，這名母親為了祈求孩子平安，特地帶著兩個孩子從基隆一路南下追隨媽祖。其中小女孩因行動不便長期坐輪椅，在黑夜等候的身影令人心疼。當鑾轎抵達沙鹿時，眾人不僅讓3人進入隊伍，轎班人員見狀，展現極高默契，主動將鑾轎高度抬升，確保輪椅能順利通過轎底。

▲今天是遶境最後一天，大批民眾接駕，等著迎接媽祖到來。（圖／民眾提供）



更令人動容的是，負責指引方向的「娘傘」也特別在女孩上方停留約3分鐘，彷彿媽祖婆正溫柔地為孩子加持、祈福。媽媽在旁雙手合十、虔誠膜拜，這一幕被路旁信眾拍下，也讓人深深感受媽祖慈悲。

▲大甲媽祖9天8夜遶境進香進入最後高潮，今（26）日清晨鑾轎從清水朝興宮起駕，預計晚間返抵大甲鎮瀾宮進行安座大典。（圖／民眾提供）



今日適逢周日，加上中部天氣轉晴，大甲媽回鑾的人潮更勝往年。一大早從清水出發時，沿途已被擠得水洩不通，信眾紛紛把握最後機會爭睹「女神」丰采。沿線的「美食點心攤」更是火力全開，熱騰騰的饅頭、炒麵與飲料無限量供應，展現台灣濃濃的人情味。

鑾轎預計於中午過後進入大甲區，先後進駐湄南宮、無極三清總道院短暫停留，隨後進入大甲市區展開盛大的遶境。今晚，大甲鎮瀾宮將舉行莊嚴的安座典禮，為這場宗教盛事畫下完美句點。