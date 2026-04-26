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台中物調券100換200今開搶！發放時間、107處地點一次看

▲台中物調券今日正式發放。（圖／翻攝自台中市政府經發局，下同)

▲台中物調券今日正式發放。（圖／翻攝自台中市政府經發局，下同)

記者游瓊華、葉品辰／台中報導

台中市「物調券」今(26)日正式登場，台中市政府同步公布最新發放時間與地點，提醒民眾把握三天領取機會。經發局指出，本次第一波物調券發放時間為4月26日至4月28日，將依各場域營業時段分為上午、下午及晚間發放，數量有限、發完為止；使用期限則延長至5月3日。

在發放地點方面，此次活動涵蓋全市共107處場域，包括29處公有市場、5處民有市場、2處委外市場、5處民營市場、19處攤販集中區、24處商圈及位於光復新村之1處特色聚落，以及臺中市產業故事館發展協會所屬會員店家22家。其中包含多處熱門據點，如逢甲觀光夜市、旱溪夜市、忠孝路夜市及多個在地商圈，民眾可就近選擇領取與消費，提升使用便利性。

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▲台中物調券今日正式發放。（圖／翻攝自台中市政府經發局，下同)

經發局說明，本次共發放35萬份物調券，民眾可用現金100元兌換面額200元的券，每人於同一場域每日限兌換2份，且僅限原發放地點使用、不找零。由於各市場、夜市營業時間不同，實際發放時段將依現場公告為準，建議民眾事先查詢或提早排隊，以免向隅。

台中市府強調，物調券除可減輕民眾生活負擔，也能帶動傳統市場與商圈買氣，今年更擴大納入新商圈及偏遠地區店家，盼透過活動串聯在地消費，持續為城市經濟注入動能。

▲台中物調券今日正式發放。（圖／翻攝自台中市政府經發局，下同)

▲台中物調券今日正式發放。（圖／翻攝自台中市政府經發局，下同)

▲台中物調券今日正式發放。（圖／翻攝自台中市政府經發局，下同)

▲台中物調券今日正式發放。（圖／翻攝自台中市政府經發局，下同)

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