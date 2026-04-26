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拳擊女將硬吃增重！備戰半年「量級突被砍」：說沒有就沒有了

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／whateverirun）

▲台灣拳擊女將唐德容。（圖／翻攝自IG／whateverirun）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣拳擊女將唐德容在「2025台北城市盃拳擊邀請賽」中，於65公斤量級摘下金牌。昨（25）日她在IG貼出一支影片，說她為了選亞運75公斤級，每天硬吃、狂壓重訓，結果這幾日才知道量級被砍掉了，女子組待定的量級剩51公斤。她說，去年測試賽時其實還有75公斤，她以決選為目標備賽了快半年，「結果說沒有就沒有了」，相當洩氣。

唐德容影片中透露，去年測試賽時，其實還有75公斤量級，她便以決選為目標備賽了快半年，「結果說沒有就沒有了。」得知消息後，她發瘋想降到51公斤，「如果硬要選的話，我還有33天可以降24公斤」，但教練勸不要做傷害身體的動作，等於放棄這次比賽。

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質疑程序不透明　她喊：是在玩大樂透還賓果？

她打算寫公文發給運動部，「我覺得這一切實在是都太不透明了。」她可以想像有人酸「怎麼就妳問題這麼多？大家都是這樣過來的，技擊本來就是這樣，扛不住就不要練」，但她認為，「欸不是，大家不在意公平公正就算了，連程序正義都不重要了嗎？」如果要說協會從來都沒有保證任何量級的開放，那就更奇怪了，「我要從那幾個數字裡面猜一個，是在玩大樂透還是賓果？」

最後，她說自己已經要把體重降回62公斤了，「本來就是為了選亞運才硬吃上去，其實對我的身體還是有造成一些負擔」，她坦承自己的心情像洩了氣的皮球一樣。

唐德容硬吃增重　網心疼：影響訓練、身體狀況

她也在IG的文中直呼，「這半年的訓練都在為了決選加強與調整，但當報名資訊公告時還是錯愕得讓人懷疑，是否選手是不被照顧與尊重的，究竟量級開設及徵召與否的條件是什麼，至今還是只能雲裡霧裡的看著與猜著。」

貼文引發議論，「從75就直接砍到剩51太扯了吧，台灣不是只有150公分的女選手欸」、「太誇張了吧？運動員的努力這麼廉價？」「幫擴散，已經嚴重影響訓練行程和選手身體狀況」、「追Todd很久了，看到她一直努力備戰，卻遇到這種事，真的很難過。」

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