婚攝忙拍照「下秒竟遭撞飛」！噴飛25公尺　賓客驚恐目睹

▲婚攝遭汽車衝撞噴飛。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度哈里亞納邦（Haryana）瑟薩市（Sirsa）發生驚悚車禍，一名婚禮攝影師站在馬路上拍攝新娘出嫁儀式，卻遭一輛失控汽車高速衝撞，瞬間拋飛至將近25公尺之外，接著重重摔落地面，現場賓客驚恐目睹全程。

這起事件發生在當地時間22日清晨6時28分，婚攝當時正在專注工作，記錄新娘告別家人的感人畫面，絲毫沒有察覺危險逼近。

影片顯示，意外發生前有2名男子試圖出聲示警，但一切都已來不及。只見白色小客車以極快速度失控衝過來，婚攝被猛烈撞飛，全程被完整錄下。

除此之外，路邊聚集大批身穿鮮豔傳統服飾的男女老幼賓客，其中多人因此受傷，但目前暫無死亡通報，尚不清楚婚攝傷勢情況。

這段影片迅速在網路上瘋傳，引發大批網友強烈譴責，許多人在社群媒體上點名哈里亞納邦警方，要求當局嚴懲肇事駕駛。但截至發稿前，警方尚未證實是否已逮捕肇事駕駛。

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