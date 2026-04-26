影／賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

記者陶本和／台北報導

總統賴清德原本規劃出訪友邦史瓦帝尼，但非洲行遭到中國阻撓而暫緩。對此，賴清德26日改以錄影的方式，在史瓦帝尼國際會議中心舉辦的重要外賓晚宴致詞，慶賀恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）國王登基40週年，及紀念「三個58」的歷史里程碑。

賴清德在影片中表示，很榮幸代表台灣人民，慶賀恩史瓦帝三世國王陛下登基40週年，更同時紀念「三個58」的歷史里程碑。

賴清德指出，「三個58」包含國王陛下58歲華誕、史瓦帝尼王國獨立58週年，以及中華民國台灣與史瓦帝尼建交 58 週年。這不僅是史瓦帝尼王國的國家慶典，更是台灣和史瓦帝尼堅實邦誼的最佳見證。

賴清德表示，這些里程碑，在國王陛下登基40週年的光輝映襯下，強力見證國王陛下的卓越領導，看到史瓦帝尼在基礎建設、社會福利、醫療及區域穩定上，展現了非凡的成就，讓史瓦帝尼成為非洲的一顆明珠。尤其是史瓦帝尼的電力普及率已提升到85％以上，是撒哈拉以南非洲地區最高的比例之一。

賴清德說，歷經58年，史瓦帝尼的經濟成長了超過61倍，國家前景蒸蒸日上，國家主權也更加獲得保障。他表示，台灣和史瓦帝尼攜手共榮的成果，讓世界看到，國家之間真摯的友誼和互惠互助的合作關係，將開創美好的未來。

▲總統賴清德錄製影片在史瓦帝尼國際會議中心舉辦的重要外賓晚宴致詞，慶賀恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）國王登基40週年，及紀念「三個58」的歷史里程碑。（圖／總統府提供）



賴清德指出，前年恩史瓦帝三世國王率團訪問台灣，參加他和蕭美琴副總統的就職典禮，當時提到婦女創業小額信貸和「戰略儲油槽」等計畫。

賴清德說，當前海灣地區的緊張局勢，更加提醒我們，確保能源安全的重要性。台灣和史瓦帝尼合作興建的「戰略儲油槽」，預計將在2028年完工，這項倡議不僅能因應能源衝擊，更展現國王陛下的高瞻遠矚，以及用勇氣保護國家的承諾。

賴清德也提到，即將建立的「台灣產業創新園區」，預計將吸引更多外資及產業進入史瓦帝尼，創造更多就業機會。

賴清德說，除了國家的建設發展，台灣也很期待跟史瓦帝尼一起在國際上發揮更大的力量，為世界做出更多貢獻，「國王陛下，您與史瓦帝尼政府對臺灣參與國際社會的堅定支持，我與台灣人民都非常感佩和感謝。我衷心希望能親自到場，向陛下及史瓦帝尼人民轉達台灣人民最誠摯的祝福」。

賴清德重申，中華民國台灣是主權國家，是世界的台灣，2,300萬的台灣人有權走向世界，面對的外部壓力越是強烈，越要有勇氣與決心。會持續強化實力，穩健走向國際。任何國家都沒有權利、也不應該阻擋我們為世界做出貢獻的努力。他強調，對台灣而言，史瓦帝尼人民就像是家人，會繼續一起克服各項挑戰，攜手穩健前行。