斜坡倒車操作不慎！桃園男駕駛撞毀護欄墜水池　車輛滅頂畫面曝

▲男駕駛倒車不慎掉入池塘。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

記者楊熾興、劉人豪／桃園報導

桃園一名41歲彭姓男駕駛，疑因操作不慎，於龍潭區大北坑撞倒護欄後掉入池塘，警方到場前已自行脫困。

警方指出，昨(25)日12時許獲報，於龍潭區大北坑街發生自小客車掉入池塘意外，經到場處理，該駕駛人於斜坡處倒車時，疑因操作不慎，撞倒護欄後掉入池塘。車上僅彭姓駕駛一人，警方到場前已自行脫困，現場無人受傷，經實施酒測無酒精反應。警方呼籲，民眾於斜坡路段倒車前，務必確認路況及障礙物，以確保安全。