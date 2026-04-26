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蔡英文新工作「幼童情緒穩定師」　網：退休不是爬山就是幫哄小孩

▲▼苗栗白沙屯拱天宮媽祖20日清晨6時起駕回宮，前總統蔡英文和新北市長參選人蘇巧慧、苗栗縣長參選人陳品安、台東縣長參選人陳瑩，以及立委莊瑞雄、吳沛憶等一同參拜。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲苗栗白沙屯拱天宮媽祖20日清晨6時起駕回宮，前總統蔡英文和新北市長參選人蘇巧慧、苗栗縣長參選人陳品安、台東縣長參選人陳瑩，以及立委莊瑞雄、吳沛憶等一同參拜。（資料照／蘇巧慧辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

社群平台流傳一個「育兒妙招」，就是在小孩哭鬧的時候，喊出陌生人的名字，小孩就會停止哭鬧。近來，有家長甚至喊出前總統蔡英文的名字，成功讓小孩恢復平靜。最近網路上又有家長貼出小孩哭鬧，聽到蔡英文名字瞬間安靜的影片，蔡英文還在底下留言，「小朋友，你好！我是蔡英文，你的眼淚跟珍珠一樣大顆，祝你平安快樂長大。」

日前有網友在社群平台貼出影片，一位媽媽面對兒子在地上哭鬧，突然指著遠方喊，「有蔡英文欸！嗨！蔡英文，好久不見」，這讓本來躺在地上的小孩坐起身看著媽媽所指的方向，瞬間停止哭鬧。結果，蔡英文深夜在社群平台「海巡」時留言，「弟弟，你好，我是蔡英文。你該睡了，太晚了」。引起網友高度討論。

最近，又有家長透過社群平台發出影片，本來哭鬧的小孩子，聽到蔡英文名字後突然安靜，甚至笑著打招呼說「總統好」。蔡英文則在貼文下留言，「小朋友，你好！我是蔡英文，你的眼淚跟珍珠一樣大顆，祝你平安快樂長大。」

在貼文底下，吸引不少網友留言，有人說，蔡英文最新的職位是「幼童情緒穩定師」、「蔡英文比收驚廟公還要靈」、「總統突然好忙多了好多育兒的工作」、「喊鄭麗文的話會爆哭停不下來，可以試試看」、「看來退休的蔡英文不是在爬山，就是在幫忙哄小孩的路上」。

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