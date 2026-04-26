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快訊／白宮晚宴槍響！　川普發文「大讚特勤英勇」

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國「白宮記者聯誼晚宴」驚傳槍響，總統川普（Donald Trump）在特勤人員護送撤離後，隨即在社群平台「真實社群」（Truth Social）連發兩則貼文。他除了向大眾報平安，證實第一夫人與所有閣員均安好外，更大讚特勤局與執法單位的英勇表現，甚至一度向官方建議讓晚宴「照常舉行」。

川普撤離後首發聲：第一夫人、副總統均平安

川普在事發後第一時間發文表示，執法單位已要求所有人依照程序離開現場，他也會立即照辦。川普在文中強調，他即將在30分鐘後於白宮新聞簡報室舉行記者會，並安撫支持者表示，「第一夫人、副總統以及所有閣員目前狀況均非常良好。」

針對原定的晚宴活動，川普透露他已與負責活動的所有代表進行溝通，「我們將在30天內重新安排行程。」

大讚特勤表現英勇　川普一度要求「活動照常」

隨後川普再度發文，感嘆這是在華盛頓特區一個「不尋常的夜晚」。他對於特勤局與執法單位的應對給予極高評價，直言「他們表現出色，行動迅速且英勇」。川普也證實，槍手目前已經被逮捕。

川普也在文中表示，他曾建議官方「讓活動照常進行」，但他也補充，一切將完全聽從執法單位的指引，「不論決定為何，今晚都將與原先規劃的大不相同，我們就只是、單純地，必須重辦一次。」

►快訊／白宮晚宴槍手傳被擊斃！　川普緊急撤離畫面曝光

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