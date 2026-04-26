防衛大臣去哪了？強震「人在高級燒肉店」　海嘯警報後用餐2小時

▲日本防衛大臣小泉進次郎。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本防衛大臣小泉進次郎最近遭爆料，指出4月20日發生規模7.7強震、青森縣與岩手縣沿岸發布最高3公尺海嘯警報，他雖公開強調防衛省將全力應對災情，但當晚仍與2名永田町相關人士前往一家高級燒肉店用餐2小時，不僅享用2萬日圓高級燒肉套餐，還飲用紅酒，引發外界質疑其危機應對態度是否恰當。

該起強震發生於4月20日下午4時52分，芮氏規模達7.7，北海道至青森縣、岩手縣沿岸發布3公尺海嘯警報，共有40個市町村、約18萬人收到避難指示。日本政府同步成立官邸連絡室，首相官邸啟動危機管理機制，防衛省與自衛隊亦投入空中偵蒐與避難支援任務，海上自衛隊八戶航空基地更收容約210名避難民眾。

▲小泉進次郎前往東京都港區知名高級燒烤店用餐。（示意圖／VCG）

根據日媒《週刊文春》，自民黨關係人士透露，小泉進次郎當時正在防衛省內，並與英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）會面，會談過程中持續關注地震與海嘯最新資訊，隨後於下午6時左右便離開防衛省，前往東京都港區一家知名高級燒肉店，與2名永田町相關人士（即黨政人士）聚餐。

防衛省關係人士透露，該餐廳為高級燒肉品牌中的頂級店家，店內提供如特選牛舌、特選牛肉等奢華料理。知情人士透露，小泉一行人被安排在地下室包廂用餐，點選包含菲力與韓式烤牛排等牛肉、帝王蟹等海鮮所組成的懷石套餐，要價2萬日圓（近新台幣4000元），甚至加點鮑魚粥作為餐後主食。

用餐期間亦傳出飲用酒精飲品的情況，包括紅酒與多款酒精飲料。防衛省關係人士稱，當時店內用餐時間約2小時，小泉進次郎在晚間8時後離開餐廳，並於晚間8時34分才在社群平台X發文表示，防衛省將全力應對災情。

▲日本三陸地區20日下午發生芮氏規模7.7強震，岩手縣沿岸發布海嘯警報。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，當時災害還在持續發展，北海道與東北地區仍有餘震與海嘯影響，部分港口已觀測到海水異常上升。日本政府於20日晚間7時30分再度發布「後續大地震注意資訊」，提醒北海道至千葉縣等7個道縣、共182個市町村仍存在發生更大規模地震的可能性。

防衛省幹部受訪解釋相關爭議，透露內部曾有幕僚建議應避免外出用餐，但最終卻仍依照行程進行。

對於此次爭議，小泉進次郎事務所回應表示，防衛省已建立完善危機管理與待命體制，因此在此次地震應對中「並無任何問題」。

不過，自民黨內部仍有聲音認為，作為防衛大臣應該在災害發生時維持高度戒備。有關人士批評，當時仍處於餘震與海嘯警戒期間，官員若出席高級餐敘且飲酒，恐引發社會質疑其危機意識是否不足。