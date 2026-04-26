沈伯洋變髮後像木村拓哉？　游淑慧酸爆：找不到法案政績可以誇

▲沈伯洋昨日以短捲髮新造型亮相，引起熱議。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨派出不分區立委沈伯洋出戰台北市長箭在弦上，昨日上午和台北市長蔣萬安同台時，以短捲髮新造型現身，海委會主委管碧玲大讚沈伯洋新髮型不錯，更稱梳直一點就跟日本防衛大臣小泉進次郎「一模一樣」，更有網友稱像張孝全。游淑慧對此諷刺，這濾鏡厚到連蔣萬安都覺得好笑，國民黨立委徐巧芯還在游臉書貼文留言，「現在增加一個木村拓哉了。」

副總統蕭美琴、台北市長蔣萬安、沈伯洋等人，昨日到台北松山慈惠堂，出席「2026台北母娘文化季米龍開光暨神遊 台北保民遶境嘉年華起駕」活動。這是沈伯洋被視為可能參戰台北市長選戰後，首度與蔣萬安同台，他改以短捲髮造型現身，格外引發注意。沈伯洋受訪時解釋，前幾個周把頭髮修短，沒想到頭髮長那麼長，才趕緊再度修剪，並非刻變換造型。

管碧玲隨後在臉書發文，大讚沈伯洋的「新髮型不錯」更稱沈本人是非常柔軟溫暖的人，是讓女兒深愛的爸爸，新髮型和個性更「適配」。她也說，這造型梳直一點就跟日本防衛大臣小泉進次郎一模一樣，捲捲的就年輕時尚一些，「我感覺還不錯！」

「全黨寵他一人！沈伯洋變團寵？我們怎麼會不怕 。」游淑慧狠酸，民進黨現在流行「養成系偶像」，母姊會集體開濾鏡把沈伯洋捧成體育、音樂、動漫全才的「全能寶寶」。不僅體育好、籃球強、桌球超強，音樂資質好、莫札特能講一小時，還愛漫畫、動漫，新髮型還像小泉進次郎，清爽又精神。

游淑慧諷刺，沈是民進黨「全能寶寶」，從體育課誇到音樂課，連髮型都能當靚點和亮點，「這是選市長？還是在報名偶像甄選班？」這濾鏡厚到連市長蔣萬安都覺得好笑，不想評論髮型跟莫札特話題，結果被解讀成「怕了沈伯洋？」游跟民進黨立委們說，「放心啦，你們家寶寶這麼優秀，我們怎麼會不怕 。」

徐巧芯也在游淑慧貼出網友留言文字，「新造型如果再瘦一點真的想木村拓哉....。」游淑慧回應，辛苦他們了，居然找不到沈伯洋的法案政績可以誇，不過也太不顧他人的視覺感受。