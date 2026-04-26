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殘忍虐殺寵物貓！變態韓男「私闖前女友家」　法官判緩刑

▲▼電子門鎖,電子鎖。（示意圖／CFP）

▲男子輸入大門電子鎖密碼，闖進前女友住處。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道龍仁市驚傳離譜虐殺案件！一名20多歲男子與前女友分手後，竟於2025年8月23日闖入前女友住處，在確認屋內無人後輸入大門電子鎖密碼，以殘忍的手法虐待前女友所飼養的寵物貓，最後甚至還將其勒斃。然而，法院在一審卻僅判該名男性緩刑2年，且必須履行80小時社會服務，引發外界關注。

根據韓媒《News1》，該起案件發生於2025年8月23日下午3時，地點位在南韓京畿道龍仁市處仁區。遭起訴的20多歲男子A某，因涉嫌違反動物保護法、毀損財物與侵入住宅等罪名，遭檢方追訴。

調查指出，A男當天抵達前女友住處，先按門鈴確認屋內是否有人回應，在得知對方不在家後，竟然利用先前所掌握的大門電子鎖密碼，擅自闖入前女友的住處。進房後，他對前女友飼養的寵物貓施暴，包括多次徒手毆打、將貓隻丟擲至床上，甚至以壓迫頸部等方式，導致寵物貓死亡。

法律界人士今（26）日透露，水原地方法院刑事13單獨庭（法官為朴起範）針對此案進行一審宣判。法院判決書顯示，被告A某是在與前女友分手後，在確認對方不在家的情況下侵入住宅犯案，犯罪手法與過程極為惡劣。

法官朴起範指出，「從犯罪經過、內容及手段來看，犯罪性質相當惡劣，對被害人帶來極大的精神痛苦與衝擊，且未能獲得被害人原諒。」

不過，一審法官同時認為，被告A某在審理期間坦承犯行並表示悔意，加上過去並無前科、屬於初犯，因此作為減輕量刑的因素。最終，一審法官判處A男有期徒刑6個月、緩刑2年，並命令其履行80個小時的社會服務。

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