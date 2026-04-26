戰後首場！加薩20年來首次投票　選民嘆：我們只想重建

▲巴勒斯坦25日舉行地方市政選舉投票。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦25日舉行地方市政選舉投票，這是自加薩戰爭爆發以來的首次選舉，更是加薩走廊自2006年後、睽違20年再度開啟投票所。然而，在以哈衝突造成的嚴重創傷與政治派系分裂下，投票現場氣氛顯得相當冷清。根據統計，加薩地區的投票率慘跌至21.2%，反映出選民對現狀的無力感與對選擇有限的失望。

20年來首次 加薩中部罕見開啟投票所

本次選舉主要在受佔領的約旦河西岸（West Bank）全境舉行，而加薩地區則僅限於中部的代爾巴拉赫（Deir al-Balah）。

根據《路透社》與《法新社》報導，代爾巴拉赫之所以被選為加薩唯一舉行投票的區域，是因為該市在戰爭中的受損程度相對較輕，目前在美國總統川普（Donald Trump）提出的「20點和平計畫」架構下，當地正處於去年10月以來停火後的脆弱和平狀態。

儘管巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）投票後強調，這代表巴勒斯坦人民在挑戰中仍行使民主權利，但數據顯示民間反應極為冷淡。加薩代爾巴拉赫的登記選民約7萬人，但最終投票率僅21.2%，遠低於約旦河西岸的 40.62%，與2022年約旦河西岸53.7%的投票率相比更是大幅下滑。

▲加薩20年來首次投票。（圖／達志影像／美聯社）



哈瑪斯遭禁、各派系抵制 選民怨「競爭有限」

這次選舉被視為「法塔赫」（Fatah）的獨角戲。由於選舉法規定候選人必須承認「巴勒斯坦解放組織」（PLO）的合法性及其政治綱領，這導致掌控加薩的哈瑪斯（Hamas）被禁止參選，其餘多個派系也因不滿該規定而發起抵制。

雖然在代爾巴拉赫仍能見到哈瑪斯警力在投票站周邊維護安全，且有一組候選名單被視為與哈瑪斯結盟，但整體競爭極其有限。許多選區因為沒有對手挑戰，法塔赫候選人幾乎是穩操勝券。

這也再次凸顯了巴勒斯坦兩大主要派系自 2007 年分裂以來，至今依然深陷權力鬥爭、缺乏團結的困局。

戰後受傷的靈魂 選民：夠了，我們只想重建

這場長達兩年的戰火已導致加薩超過7.2萬人喪生，基礎設施幾乎癱瘓。對於許多當地民眾來說，這場地方選舉雖然具有民主象徵意義，卻難以解決迫切的生存問題。

24歲的選民哈賽納（Mohammed al-Hasayna）在代爾巴拉赫投下選票後感嘆，這代表了人民「生存的意志」。他告訴《法新社》，「我們希望世界協助我們走出戰爭災難。戰爭已經夠多了，是時候著手重建加薩了。」

然而，在約旦河西岸北部的突卡姆（Tulkarem），商人巴德爾（Mahmud Bader）則抱持悲觀看法，認為在以色列的軍事佔領下，選舉只是一場做給國際媒體看的「形象工程」，「這只是營造出我們彷彿有國家或獨立地位的假象。」