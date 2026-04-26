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大陸 大陸焦點 特派現場

賣鋼管送「特殊服務」！女業務5分21秒畫面流出　網驚呼：太會玩

鋼管女業務被爆售後玩超大，送貨到家竟然加碼親自上床跳鋼管舞。（示意圖，pixabay）

▲鋼管女業務被爆售後玩超大，送貨到家竟然加碼親自上床跳鋼管舞。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

大陸社群平台近期出現新熱搜，關鍵字鎖定天津大邱庄及大邱庄神秘521。傳聞源自一名鋼管女業務，被指控提供超乎想像的售後服務，不僅親自送貨還會提供大尺度表演。一段疑似女主角長達5分21秒的不雅影片在網上瘋傳，讓這組關鍵字直接衝上抖音熱搜榜。

網友吃瓜奔相走告

大陸抖音最近流傳一段火辣影片，據傳某位鋼管女銷售員除了本業賣建材鋼管外，私下服務更是貼心到家，主打親自送貨到府並大跳鋼管舞，網上外流一段長達5分21秒的限制級影片，讓吃瓜大軍紛紛詢問「大邱庄的瓜吃了嗎」，不少人看完後直言場面太過火爆，甚至有掐脖子等刺激情節，讓人驚呼「真的非常會玩」。

當事人沉默

不過也有冷靜的網友分析，這極可能是為了衝流量編造的劇本，或是當事人慘遭惡意抹黑，目前真相依舊霧裡看花，當事人至今仍保持沉默，未對外說明。隨著話題熱度攀升，相關法律風險也隨之而來。大陸今年施行的治安管理處罰法擴大了對色情訊息的處罰範圍，針對網路淫穢資訊進行大掃蕩，就連在通訊軟體微信上私下互傳私密照片或影片，只要被系統抓到或遭人檢舉查證屬實，通通都算違法。

散布私密片可重罰

根據大陸新規，如果被抓到散布私密影音，最重會被處以15日拘留並罰款5000元人民幣（約2.3萬元新台幣）；就算情節輕微，也可能面臨5日拘留或1000至3000元人民幣（約4600至1.4萬元新台幣）的罰金。


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