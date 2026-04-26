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日本自衛隊大變革！「幕僚長→大將」首度改名　擬修法追求國際化

▲▼日本自衛隊隊員在鳥取縣境港市美保空軍基地走向C-2軍用運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自衛隊隊員在鳥取縣境港市美保空軍基地走向C-2軍用運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本自衛隊制度將迎來歷史性轉變！日本政府已拍板調整自衛隊幹部階級稱呼，擬改採與國際軍事體系接軌的命名方式，例如將「幕僚長」改稱為「大將」，「1佐」改稱「大佐」。這將是自1954年自衛隊成立以來首度變更階級名稱，象徵長年以「非軍隊」定位運作的制度，正逐步向國際標準靠攏。

根據日媒《讀賣新聞》，日本政府多名關係人士證實，日本政府已確立相關方針，預計在本年度內向國會提出《自衛隊法》及相關法規修正案。此次改革的核心，是將現行帶有數字標示的階級名稱，改為與各國軍隊通行的稱呼一致。

例如，統合幕僚長與陸海空幕僚長將統一改稱為「大將」；其他將官改稱「中將」；至於「1佐」、「2佐」、「3佐」則分別改為「大佐」、「中佐」、「少佐」；「1尉」也將改為「大尉」。

▲▼日本熊本陸上自衛隊健軍基地將部署可攻擊敵方、具備反擊能力的「12式陸基反艦飛彈」，圖片為該款飛彈的發射車。（圖／達志影像）

▲日本熊本陸上自衛隊健軍基地將部署可攻擊敵方、具備反擊能力的「12式陸基反艦飛彈」，圖片為該款飛彈的發射車。（圖／達志影像）

報導指出，此次調整主要針對「准尉」以上幹部階級，目的在於提升制度清晰度與國際可理解性。過去「1佐」、「2佐」等數字式稱呼，常被外界質疑難以辨識地位高低，改革後將有助於民眾理解。此外，日本政府高層強調，這也是為了營造能夠懷抱榮譽與驕傲的工作環境，進一步提升自衛官的地位與招募吸引力。

不過，改革並未全面擴及所有階級。考量歷史因素與現役人員觀感，「曹」與「士」等基層階級名稱將維持不變。日本政府評估，若改為「軍曹」或「二等兵」等稱呼，可能喚起二戰時舊日本軍的負面歷史記憶，引發社會反彈。

事實上，相關構想早有跡可循。日媒《產經新聞》早在2025年11月便披露，日本政府已著手檢討更改自衛隊階級名稱，目標是推動國際標準化。報導指出，自衛隊雖在制度上與各國軍隊採用相近的階級架構，英文對應也與美軍等一致，但日文稱呼卻長期自成一格，造成理解落差。

對此，日本政府希望透過統一名稱，強化民眾對自衛隊的認知，同時提升自衛隊的士氣。

▲▼日本陸上自衛隊第一空降旅2026年1月在千葉縣船橋市習志野演習場進行新年軍事演習，10式戰車加入。（圖／路透）

▲日本陸上自衛隊第一空降旅2026年1月在千葉縣船橋市習志野演習場進行新年軍事演習，10式戰車加入。（圖／路透）

此外，自民黨與日本維新會在聯合執政協議中，也明確寫入「2026年度內實現（自衛隊）階級國際標準化」。在區域安全情勢日益嚴峻的背景下，日本政府認為，有必要重新檢視過去刻意淡化軍事色彩的做法，進一步釐清自衛隊作為國防組織的定位。

至於是否同步調整職種名稱，內部仍有歧見。曾有方案建議將「普通科」改為「步兵科」、「特科」改為「砲兵科」、「施設科」改為「工兵科」，但考量現行用語已廣泛使用，防衛省內部對變更持保留態度，傾向暫緩推動。

報導分析，這次階級名稱調整不僅涉及《自衛隊法》，還需同步修訂《防衛省職員薪資法》及相關政省令，實際完成恐需耗費數年時間。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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