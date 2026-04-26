前海軍艦長登共艦嗨喊「解放軍準備好了！」　綠推修法砍退俸遭藍擋下

▲前海軍艦長呂禮詩。（圖／記者陳冠宇攝）



記者杜冠霖／台北報導

海軍退役少校、前艦長呂禮詩近日赴中登艦參觀，受中媒採訪時，不僅極盡吹捧中國解放軍，還高喊：「解放軍海軍準備好了！」引發議論，這不是呂禮詩首次有類似言論，綠營曾提案修「呂禮詩條款」若退役校官若損國家尊嚴可砍退俸，但該修法遭藍營杯葛擱置至今。綠委王定宇25日痛批，呂禮詩武德淪喪、背叛國家，台灣納稅錢不應浪費在叛徒身上；至於現行法規無法剝奪校級退役軍官退休俸，王呼籲朝野推動修法，行政部門也應嚴懲。

呂禮詩23日飛去參加中國人民解放軍海軍建軍77週年活動，接受中國媒體採訪時，居然喊出解放軍準備好了，連軍艦整潔度、文宣擺放等事都列出稱讚，還提及「看到解放軍在進步，看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全」。

事實上，這不是呂禮詩首次有類似言論，他前年就在中國珠海航展大讚中共軍武，甚至哽咽表示「希望讓台灣人知道我們中國有多強」。當時綠營就提出修法「呂禮詩條款」，將「兩岸人民關係條例」適用對象擴大至，「少校以上且領有終身俸人員」，退役校官若損國家尊嚴可砍退俸，但該修法遭藍營杯葛擱置至今。

王定宇受訪說，呂禮詩專程飛去中國吹捧解放軍，呂禮師可能忘了自己服役時，軍歌歌詞裏面是青天白日旗幟與新海軍，退俸也都是台灣納稅人的錢。過去幾十年來，不管藍綠執政，中國對台灣的軍事威脅從未減少，國軍弟兄姊妹在海陸空各領域辛苦保護國家，包括呂禮詩自己在軍中服務時，都面對著解放軍的險峻威脅。

王定宇質疑，呂禮詩怎會說出這種莫名其妙的話？解放軍準備好了，是要攻打台灣嗎？是要讓國軍的袍澤付出代價，生命受威脅嗎？全世界唯一威脅台灣國家主權與安全的，正是中華人民共和國及中國解放軍。呂禮詩所說的話，既不符合事實、也沒有道理，就是徹頭徹尾的武德淪喪，對不起國軍袍澤，背叛國家、傷害2300萬台灣人。

王定宇指出，呂禮詩退伍後領取的每一分退休俸，均來自全台2300萬人的稅金，國人納稅支持辛苦保衛國家的軍人是應該的，絕大多數國軍盡忠職守值得尊敬，「但納稅不是為了養垃圾，納稅人的錢不應該浪費在叛國的人的身上！」

關於現行法規，王定宇坦言，現有法律對於參加中共黨政軍及其附屬單位活動、影響民心士氣者，確實有剝奪退休金的懲罰設計，但呂禮詩的官階未達將領以上，剛好產生漏洞，人民對此不能容忍，此外，國民黨甚至想廢除掉，將領參加中共黨政軍活動而被剝奪退休給與的規範。

王定宇呼籲，希望能在立法院能夠推動修法，把背叛國家的言行涵蓋到像呂禮詩這樣子的人，如果在野黨立委能聽見人民的憤怒，應該共同推動修法；若是誰阻撓，誰就在台灣人民、台灣利益的對立面。王定宇也要求，行政部門應窮盡一切辦法，找出現有法律手段，重重制裁這類背叛國家的行為。