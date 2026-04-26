快訊／白宮晚宴槍手傳被擊斃！　川普緊急撤離畫面曝光

▲白宮晚宴傳出槍擊，特勤局緊急撤離總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國「白宮記者聯誼晚宴」驚傳槍響，稍早CNN最新消息指出一名槍手已被確認死亡，但特勤局剛才證實，在晚宴安檢區域附近的槍擊事件過後，一名嫌犯已被拘留。目前總統川普平安無事，也未傳出其他人員傷亡通報。川普原定稍晚返回晚宴現場，繼續進行活動，但在特勤局建議之下，已經取消這個計畫。

晚宴傳槍響 川普撤離畫面曝光

《美聯社》等外媒報導，舉辦在華府希爾頓飯店的「白宮記者聯誼晚宴」（White House Correspondents' Dinner）爆出槍響。宴會廳內聚集了數百名知名記者、名人與國家級領袖，等待川普發表演說。

根據現場畫面，聽見突如其來的巨響之後，包括川普在內的人們紛紛看向聲音來源方向，賓客們隨即驚慌躲到桌下，特勤人員湧入宴會廳，大喊「讓開」並跳上講台把總統帶離。

有目擊者表示，現場聽見約5至8聲槍響。

BREAKING: Loud bangs heard during the WHCA Dinner. Trump and other officials evacuated pic.twitter.com/11nUJvMP6r — BNO News (@BNONews) April 26, 2026

迅速應對 無傷亡通報

除了特勤局的迅速應對，國民警衛隊也進駐建築物內部，實施管制措施，僅允許人員離場而不得重新進入。建築物外部的維安措施也極度嚴格。

目前沒有傳出任何人員傷亡通報。同場出席的副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等重要官員，均已安全撤離現場。

▼原本有數百名賓客聚集宴會廳，等待聆聽川普演說。（圖／達志影像／美聯社）



不受槍擊干擾 川普將返現場

《福斯新聞》報導，川普並未離開晚宴舉辦地點，而是被轉移到一個安全隔離區域，作為維安事件的預防措施。

他剛才也在真相社群發文，「特勤局和執法部門表現極為出色，他們行動迅速且英勇無畏。槍手已經落網，而我建議我們『讓表演繼續進行』，但一切完全聽從指法部門指導。」

值得關注的是，華府希爾頓飯店（Washington Hilton）正是1981年時任總統雷根（Ronald Reagan）遭槍擊未遂地點。79歲的川普2024年大選前也曾歷經暗殺未遂事件。