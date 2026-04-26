桃園女駕駛地下道前左偏撞對向車！氣囊全爆...2車8人驚嚇輕傷

記者楊熾興／桃園報導

49歲呂姓女子駕駛藍色自小客車在中壢區龍岡地下道直行時，不明原因向左偏移而與對向停等紅燈之自小客車駕駛32歲陳姓男子發生碰撞，致使呂女車內乘客2人及陳男車內乘客4人，共8人均受有輕微擦挫傷，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

▲藍色自小客車在下龍岡地下道時，車輛不明原因左偏直撞對向汽車。（圖／中壢警分局提供）

▲▼藍車安全氣囊全數爆開，拖吊車迅速排除車禍事故。（圖／中壢警分局提供）

中壢交通中隊於25日16時40分許獲報，在中壢龍岡地下道有交通事故發生並造成雙向車道堵塞，隨即派員到場處理，經調查為呂女駕駛藍色自小客車沿康樂路往龍岡路一段方向直行往龍岡地下道時，不明原因向左偏移直撞對向停等紅燈陳男之自小客車，藍車安全氣囊全數爆開，車輛則是打橫佔據車道，造成呂女車內乘客2人及陳男車內乘客4人，共8人受到輕微擦挫傷。

警方於雙向入口管制車輛進入並將傷者送醫，再請吊車將現場事故車吊離，壅塞情形於員警迅速疏導下，恢復交通順暢。中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車時應隨時注意車前狀況，切勿分心或操作不當導致車輛偏移，尤其行經地下道等路段，更應專注駕駛、保持車道穩定，避免因一時疏忽釀成事故，共同維護行車安全。