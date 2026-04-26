快訊／白宮記者晚宴傳槍響！　川普、梅蘭妮雅急撤離

記者張方瑀／綜合報導

華盛頓特區驚傳維安意外，美國總統川普（Donald Trump）首度以現任元首身分，出席眾所矚目的「白宮記者聯誼晚宴」（White House Correspondents' Dinner），現場卻傳出槍響陷入混亂，川普與內閣成員隨即在特勤人員護衛下緊急撤離。

▲美國總統川普首度以現任元首身分，出席眾所矚目的「白宮記者聯誼晚宴」。（圖／路透）



特勤局闖入大喊：快趴下！

根據現場消息，晚宴賓客才剛入座不久，大批特勤局（Secret Service）人員突然湧入會場，現場氣氛瞬間緊繃。特勤人員對著台下政要與媒體大聲咆哮，命令所有人「趴下」（get down），場面一度陷入混亂。

川普、范斯緊急撤離會場

安全事件爆發後，特勤人員第一時間採取行動，將川普與其內閣成員迅速帶離宴會大廳。當時坐在主桌的要員，包括川普本人、第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以及副總統范斯（JD Vance）。

據了解，當天有多位內閣部長級官員共同出席這場年度盛會，所有人都在特勤局的護送下撤離。目前現場警報已稍微緩解，受驚嚇的賓客也已陸續重回座位並站起身，至於事故發生的具體原因仍有待調查。