桃鐵地下化「內壢臨時軌」關鍵切換完成　過渡期月台恐擁擠

▲桃園鐵路地下化內壢段完成關鍵切換，臨時軌正式啟用。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

為推動台鐵都會區捷運化桃園段地下化，鐵道局與台鐵昨（25日）深夜展開內壢段臨時軌路線切換工程，歷經整夜施工，今天（26日）清晨6時20分順利完成並正式啟用。鐵道局提醒，臨時軌切換後過渡期間，調整為1座島式月台停靠南下及北上列車，明上班日月台通勤人潮可能較擁擠。

桃園鐵路地下化內壢段臨時軌一夜完成關鍵切換，今清晨6時20分臨時軌正式啟用，鐵道局表示，內壢段為全案最大規模切換作業，涵蓋內壢站南北側共5處東西正線，整合軌道、電車線、號誌及行車控制等系統。現場動員近850人及38輛施工車輛，在有限時段內高效率完成任務。

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鐵道局表示，此次切換成功，不僅確保鐵路營運不中斷，更為後續地下化工程騰出關鍵施工空間，象徵桃園鐵路地下化工程邁入重要里程碑。

▲桃園鐵路地下化內壢段臨時軌一夜完成切換。（圖／鐵道局提供）

不過鐵道局提醒，受限於鐵路沿線用地空間不足，內壢站於臨時軌切換後的過渡期間，車站原有2座月台將暫時調整為1座島式月台供南下、北上列車共用。由於內壢站平日通勤人流眾多，預期明(27)日上班首日通勤尖峰時段，月台人潮可能會有較擁擠情形。

為了確保旅客乘車安全，鐵道局表示，已與台鐵公司緊密合作，加派人力於月台加強安全維護及旅客引導，呼籲旅客進入月台後配合站務人員引導，分散候車，並切勿越過黃色警戒線，以安全為第一要務。