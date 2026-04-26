「気持ちSpring婸！」　蔡易餘推台語國際化

▲傳承文化之根！蔡易餘力薦「台語國際化」：從日治大辭典到當代跨界語法 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「台灣文化是咱的根！」立法委員蔡易餘於日前施政總質詢中，特別向行政院長卓榮泰及教育部長分享台語的優雅與國際化特質。蔡易餘強調，台語不僅是溝通工具，更是承載台灣歷史與土地記憶的珍貴資產，政府應加強推廣力道，打造多語並存的國際化環境。

蔡易餘指出，台語的文字化與學術整理由來已久。早在 1906 年日治時期，當時便有系統地編撰《台日大辭典》，詳盡收錄台語文字並記錄各地特有的口音。這份文獻證明了台語是一門具有嚴謹架構與豐富地域色彩的語言，絕非僅是口耳相傳。

為了讓大眾感受台語的魅力，蔡易餘引用台語學者溫若喬的生動解析，展現台語在描繪意境上的細膩度：

「日花」： 形容陽光穿透雲朵或樹葉縫隙，灑落在地面上那抹絕美的光影。

「魚花」： 形容魚兒在水面輕快游動時，激起的細微漣漪，充滿動態美感。

「気持ち Spring 婸」： 這句話更是台語國際化的縮影！巧妙融合日語（心情）、英語（春天）與台語（婸，音 giang，意指美麗），傳神地表達出「心情像春天一樣美好」的愉悅感。

蔡易餘呼籲，教育部應加強台語教材的力道與活潑度，並結合不同社區的族群特性，因地制宜地進行推廣。他強調，所謂的國際化並非捨棄母語，而是讓台語、國語、客語等國家語言，都能在台灣這片土地上自在呼吸、共同發展。

蔡易餘最後建議院長與部長，應積極創造一個更具包容性的語言環境，讓下一代能在生活中自信地開口說母語，讓台灣文化之根在國際化的浪潮中更加茁壯。